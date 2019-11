in foto: Immagine di repertorio

Si è verificato ieri intorno alle 14.30 un terribile incidente stradale lungo la strada provinciale della Bruciata a Senigallia. Una Renault si è scontrata frontalmente con un autocarro: alla guida della macchina c'era un uomo di 83 anni, residente a Trecastelli. L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Sul posto sono subito intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Alla guida dell'autocarro si trovava un uomo di 54 anni che è rimasto lievemente ferito. Dalle prime ricostruzioni, le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato. Tuttavia non sono ancora state ricostruite in modo certo le dinamiche, ora al vaglio della polizia locale di Senigallia, coordinata dal comandante Flavio Brunaccioni.