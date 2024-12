Incidente a San Severo, auto contro ambulanza la notte della vigilia di Natale: 1 morto e 5 feriti

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale la notte della vigilia di Natale in Puglia. Un'auto si è schiantata contro una ambulanza sulla provinciale 30 tra San Severo e Toremmaggiore, nel Foggiano: il bilancio è di un morto e 5 feriti.

L'incidente si è verificato intorno alle 23 quando, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, un'Audi ha speronato il mezzo di soccorso che stava trasportando in ospedale al Masselli Mascia una donna ferita in casa dall'esplosione di un petardo. I due mezzi dono poi finiti fuori strada, terminando la corsa nei campi circostanti.

Nel violento impatto è deceduto il passeggero dell'automobile, un cittadino bulgaro. Feriti, in modo lieve, anche il conducente del mezzo, anche lui bulgaro, e gli operatori sanitari che erano a bordo dell'ambulanza.

Sull'incidente indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo.

Solo nei giorni scorsi si era verificato un incidente simile a Fivizzano (Massa Carrara), dove un'ambulanza che stava percorrendo la strada che collega Monzone a Vinca, è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un muro. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da risultare fatale per il paziente 80enne che i soccorritori stavano trasportando.