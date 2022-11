Incidente a Potenza, scontro tra auto e bus di linea: morto 35enne e ferita una donna Incidente oggi a Potenza tra un’auto e bus extraurbano della Sita: un uomo di 35 anni, alla guida della vettura, è morta in seguito allo scontro frontale, mentre una donna è rimasta ferita in maniera lieve. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale oggi a Potenza: un'auto ha impattato frontalmente contro un bus extraurbano dell'azienda Sita su via Quattro tornanti, zona Piani del Mattino, in prossimità dello svincolo per contrada Botte, provocando la morte di una persona.

Si tratta di un uomo di 35 anni, originario di San Nicola di Pietragalla, che era alla guida della Ford che si è scontrata per cause ancora in via di accertamento intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 14 novembre, con l'autobus che collega il capoluogo della Basilicata con Oppido Lucano.

Il giovane, dopo essere stato estratto dall'abitacolo della vettura, ormai distrutto, dai vigili del fuoco con non poche difficoltà, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo dove ne è però stato dichiarato il decesso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e le ferite riportate alla fine si sono rivelate troppo profonde, così per lui non c'è stato nulla da fare.

Ferita anche una donna che si trovava nel bus, in maniera non grave: è stata trasportata in ospedale per i necessari e ulteriori controlli. A quell'ora il mezzo era pieno di pendolari, tra studenti e lavoratori di ritorno ad Oppido Lucano: stando a quanto riportato dalle autorità locali, tra loro non ci sarebbero altri feriti in seguito all’impatto, ma solo un grande spavento.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico sul tratto interessato dallo scontro per consentire di effettuare i rilievi e per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Sul posto si è precipitato anche il personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso, e la Polizia locale che dovrà stabilire la dinamica dell'incidente.