Incidente a Escalaplano, con la moto contro un camion: morta sul colpo turista di 46 anni Incidente mortale oggi lungo la strada provinciale che da Escalaplan conduce a Ballao (Sud Sardegna): una turista di 46 anni è deceduta dopo che con la sua moto si è scontrata con un camion.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Incidente mortale oggi lungo la strada provinciale che da Escalaplano, paesino di poco più di duemila anime della provincia del Sud Sardegna, conduce a Ballao.

Una turista tedesca di 46 anni è morta dopo che a bordo della sua moto si è scontrata contro un camion per cause che sono ancora in via di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 13.30 di oggi quando la motocicletta si è schiantata frontalmente contro un camion. Tempestivi i soccorsi. Di passaggio nella strada l’ambulanza dei Giovani Volontari di Ballao, poco dopo è intervenuto il 118 di Escalaplano. La situazione è apparsa subito critica tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Echo Lima 1 sollevatosi dalla base di Alghero.

Ma tutti i tentativi di rianimare la donna si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e gli agenti della polizia locale dell’unione dei comuni del Gerrei. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per la messa in sicurezza prima che la circolazione riprendesse normalmente. Su quanto successo indagano i carabinieri della stazione di Jerzu.