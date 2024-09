Incidente a Cassano, auto vola giù dal cavalcavia: morti fidanzati di 21 e 24 anni

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale questa notte in Puglia. Due persone, un uomo e una donna di 24 e 21 anni, sono morte alla periferia di Cassano delle Murge, nel Barese. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'auto a bordo della quale viaggiavano le vittime, una coppia di fidanzati, sarebbe volata giù da un cavalcavia per cause che sono ancora in via di accertamento. L'impatto con l'asfalto non ha lasciato loro scampo e sarebbero deceduti sul colpo.

I due non sono originarie di Cassano, fa sapere il sindaco del paese, Davide Del Re. Indagano i carabinieri, sul posto anche i vigili del fuoco.

Intanto, il Comune di Cassano delle Murge ha intanto emesso un'ordinanza per interdire al transito la rampa di immissione verso la Strada Provinciale 236 in direzione Sannicandro di Bari, d'obbligo di svolta a destra in direzione Cassano delle Murge per chi proviene da Via Totò-Viale Europa, senza unico di marcia per i veicoli provenienti dalla provinciale 236. Le disposizioni resteranno in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In aggiornamento.