Incidente a Cagliari, oggi i funerali di Najibe e Alessandro: “Era la mia vita, ora è finito tutto” Si terranno oggi i funerali di Najibe Lavinia Zaher e di Alessandro Francesco Sanna, due delle quattro vittime dell’incidente stradale di domenica mattina a Cagliari. Il padre della ragazza: “Il suo sogno era studiare Medicina, stava per iscriversi all’università. Ora è tutto finito”.

A cura di Ida Artiaco

Si terranno oggi, martedì 12 settembre, i funerali di due delle quattro giovani vittime dell'incidente verificatosi a Cagliari all'alba di domenica, quando una Ford Fiesta con a bordo 6 ventenni di ritorno da una serata in discoteca prima ha colpito un marciapiede e poi si è ribaltata.

Alle 16 nel cimitero di San Michele a Cagliari si terranno le esequie di Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale dem di Selargius, Omar Zaher. Alla stessa ora, ma nella parrocchia di San Pietro ad Assemini sono previsti i funerali di Alessandro Francesco Sanna, 19 anni, che probabilmente era alla guida dell'auto, secondo le prime indagini della polizia locale.

Najibe Lavinia Zaher (Instagram).

"Era la mia vita, rispettosa, educata, altruista e solare. Una ragazza che tutti i genitori vorrebbero, era la mia vita – ripete ancora una volta -. Il suo sogno era studiare Medicina, stava per iscriversi all'università. Ora è tutto finito", ha detto Zaher all'Unione Sarda alla vigilia dell'ultimo saluto alla sua Najibe.

Alessandro Sanna (Facebook).

Domani, invece, ci sarà il funerale di Giorgia Banchero, 24 anni, alle 16 a Cagliari nella parrocchia di Sant'Elia, il quartiere dove la ragazza viveva con la sua famiglia. Nell'auto ribaltata e poi finita contromano è morto anche Simone Picci, 20 anni, sopravvissuto lo scorso gennaio a un incidente d'auto in cui un amico era poi deceduto in ospedale. Lui era finito in coma ma si era poi ripreso. Il giovane nel 2016 aveva anche perso il padre Alessandro, ucciso con un colpo di pistola durante una lite nel quartiere Is Mirrionis, dove la famiglia abitava.

Intanto, continuano le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, atto dovuto per chiarire cosa sia accaduto domenica mattina.