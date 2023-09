Simone, vittima dell’incidente a Cagliari: a gennaio scampato allo schianto in cui è morto un amico Simone Picci, il 19enne tra le 4 giovanissime vittime della strada di Cagliari di questa notte, era già scampato ad un incidente verificatosi lo scorso gennaio: in quell’occasione lui aveva riportato 30 giorni di prognosi, ma l’amico alla guida della vettura, Nicola Columbu, perse la vita.

A cura di Ida Artiaco

Era riuscito a scampare ad un incidente mortalo lo scorso gennaio Simone Picci, il 19enne tra le 4 giovanissime vittime della strada di Cagliari, dove all'alba di oggi una Ford Fiesta con a bordo 6 persone ha urtato contro un marciapiede e si è ribaltata.

Simone, infatti, a inizio anno, precisamente il 14 gennaio 2023, era rimasto coinvolto in un altro schianto avvenuto sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo per via Cadello in uscita dalla città. a bordo di una Smart guidata dal suo amico e coetaneo Nicola Columbu, morto dopo due settimane di coma al Brotzu a causa di un brutto trauma cranico. Il 19enne allora era rimasto ferito, non gravemente, con 30 giorni di prognosi.

Ma non è l'unico dramma vissuto dal giovane: il 9 ottobre del 2016, suo padre Sergio fu ucciso con un colpo di pistola durante una lite, poi degenerata, nel popolare quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Una vita non facile, dunque, quella di Simone, che ha infine trovato la morte la scorsa notte.

Il ragazzo, insieme a Najibe Zaher, Alessandro Sanna, Giorgia Banchero e altri due giovani che sono rimasti feriti, aveva trascorso la serata in discoteca e poi era andati in un locale di Monastir. Da qui il gruppo era tornato a Cagliari e poi aveva deciso di andare prima a Selargius per riaccompagnare a casa una delle ragazze e dopo avrebbero proseguito per Assemini. Gli inquirenti sono intanto al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quando successo.

A quanto pare, si è trattato di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'inversione di marcia per evitare un imminente senso unico la causa del tragico schianto costato la vita ai 4 giovanissimi.