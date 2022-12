Inciampa mentre ripone il fucile in auto e si spara al petto: muore cacciatore di 57 anni Un uomo di 57 anni ha perso la vita a Ostuni a causa di un colpo che sarebbe partito accidentalmente dal suo fucile al termine di una battuta di caccia.

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente nelle campagne di Ostuni ha segnato la mattina di Natale. Un uomo di 57 anni (P.M. le iniziali del suo nome) ha perso la vita a causa di un colpo che sarebbe partito accidentalmente dal suo fucile durante una battuta di caccia.

La tragedia si è verificata all'alba in contrada Vato Aperto. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione della Città Bianca. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il cacciatore, residente a San Michele Salentino, sarebbe inciampato mentre caricava il fucile all’interno dell’auto, per poi tornare a casa.

Il 57enne avrebbe inavvertitamente premuto il grilletto a fatto partire una fucilata che l'ha centrato in pieno petto. A quanto pare un paio di amici che si trovavano con lui avrebbero allertato il 118, prestandogli i primi soccorsi. Ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono coordinate dal pm di turno del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza. Il fucile e quelli degli amici sono stati posti sotto sequestro. Il magistrato, da quanto appreso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Leggi anche Tragedia a scuola: bimbo di otto anni muore soffocato mentre gioca con una palla

Quello di Ostuni è stato il secondo incidente di caccia dell'ultima settimana. Domenica scorsa, infatti, un uomo di 88 anni di Fermo è morto dopo essere stato colpito da una pallottola vagante. L'anziano faceva parte di una squadra molto numerosa, composta da ben 22 cacciatori, tra i quali il figlio. Da uno di questi fucili sarebbe partito il colpo che ha accidentalmente raggiunto l’anziano, uccidendolo. L'incidente di caccia si è verificato a Croce di Casale, piccola borgata di media montagna in provincia di Ascoli Piceno.