Incendio vicino all’aeroporto di Olbia, scalo chiuso: interviene un Canadair Un grosso rogo, scoppiato non lontano dall’aeroporto di Olbia, ha causato la chiusura dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta divampando nelle campagne vicino al fiume Enas. Tre voli sono stati dirottati ad Alghero. Intanto, un altro incendio è scoppiato alla periferia di Berchiddeddu.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un grosso incendio non lontano dall'aeroporto di Olbia ha causato la chiusura dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta divampando nelle campagne vicino al fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei, con le fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che continua a soffiare sull'Isola. Al momento tre voli sono stati dirottati ad Alghero: un Lufthansa da Roma e due di Volotea. Ritardi anche per altri aerei, sia in arrivo che in partenza, a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo.

Sul rogo stanno operando diverse squadre a terra e un Canadair della protezione civile nazionale, che subentra a due elicotteri dirottati dal corpo forestale su un altro incendio scoppiato nel frattempo alla periferia di Berchiddeddu, sempre in Gallura, dove le fiamme si sono avvicinate alle case e alla strada statale 131 Dcn.

In entrambi gli eventi sono impegnati anche i vigili del fuoco di Olbia. Secondo quanto riporta L'Unione Sarda, per facilitare le operazioni è stato anche chiuso lo svincolo della Sassari-Olbia per immettersi nella circonvallazione del centro gallurese.

In aggiornamento.