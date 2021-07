Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a questo pomeriggio nelle campagne di Abbasanta, a Funta Cannas, vicino Oristano. Decine di bambini che stavano trascorrendo la giornata in un campo estivo nelle vicinanze sono stati fatti evacuare dalla zona sulla quale stanno operando i soccorsi dalla Protezione civile e del Corpo forestale: cinque gli elicotteri della flotta regionale e due Canadair in azione.

Evacuate anche numerose abitazioni: in azione Canadair ed elicotteri

Il rogo si è sviluppato per il vento e il caldo e si sta propagando verso un'area collinare. Al momento sono 25 i bambini di una colonia estiva messi in salvo dalla Protezione Civile mentre un campo scout con 48 tra ragazzini e adulti è stato evacuato così come quasi tutte le abitazioni, oltre una ventina, della fazione di Sant'Agostino, lambita dal fuoco. Le persone soccorse sono state trasportate da vigili del fuoco, carabinieri e polizia al Caep,

il Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato che si trova ad Abbasanta. Intanto le squadre di terra di Corpo forestale, Protezione civile, vigili del fuoco e volontari stanno lavorando nel tentativo di arginare il fuoco, alimentato dal vento e dal calore. "Tutti sono stati portati in salvo", ha fatto sapere la sindaca di Abbasanta, Paola Carta.

L'incendio ha raggiunto anche la zona dei boschi

L'incendio, sviluppatosi nelle campagne di Abbasanta, in località Sant'Agostino, è giunto a lambire anche la provinciale per Santu Lussurgiu dove si trova anche il novenario. A causa del vento e delle alte temperature le fiamme si sono propagate su più fronti interessando le colline vicine dove si trovano anche dei boschi di sughere. Tutte le persone presenti sul territorio sono state messe in sicurezza all'interno dei fabbricati grazie al coordinamento tra i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato del Caip di Abbasanta.