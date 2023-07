Incendio nella notte a Trieste, fiamme in un palazzo: 7 tra intossicati e ustionati in ospedale Incendio in una palazzina di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo a Trieste: intorno all’1.30 di questa notte a causa delle fiamme che sono partite forse dal sottoscala 7 persone sono finite in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di archivio

Paura questa notte a Trieste, dove un incendio è divampato intorno all'1:30 in una palazzina di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo. Sette persone son finite in ospedale, tra intossicati e ustionati, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

In cinque sono stati trasportati all’ospedale di Cattinara, due all’ospedale di Monfalcone, tutti con le ambulanze intervenute. Ricevuta la richiesta d’aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica proveniente da Trieste, un’ambulanza Als, tre ambulanze Bls (Basic Life support) e l’elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Oltre alle sette persone che sono state portate in ospedale, l'incendio ha coinvolto anche altri condomini, fatti evacuare dai soccorritori per motivi precauzionali.

I vigili del fuoco, che hanno trattato l'evento come una maxi emergenza, sono al lavoro per stabilire le cause del rogo, ma dai primi accertamenti pare che l'incendio sia partito dal sottoscala.

Una volta spento l’incendio e terminati i soccorsi i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza di tutto lo stabile areando tutti i locali ed eseguendo verifiche strumentali per verificare che negli alloggi e nelle parti comuni del condominio non vi fossero residui di pericolosi fumi prodotti dalla combustione.