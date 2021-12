Incendio in una casa a Palma di Montechiaro: muore una bimba di due anni Una bimba di due anni è morta a seguito di un incendio esploso in una abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. I carabinieri indagano sulle cause.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nell'Agrigentino dove un'incendio è divampato in una casa: un'abitazione ha infatti preso fuoco per cause ancora da accertare. Nel rogo, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, è morta una bimba di due anni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno continuando con le operazioni di spegnimento del rogo. Per il momento non ci sono notizie relative ad ulteriori vittime o feriti.

Si indaga sulle cause dell'incendio

L'incendio si è sviluppato nella serata di oggi, martedì 21 dicembre. L'abitazione si trova in via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un comune che dista a trenta chilometri da Agrigento. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato il rogo. Tra le ipotesi c'è quella del corto circuito, ma solo i rilievi potranno accertare le cause. A dare l'allarme sarebbe stata la mamma della piccola. Intanto la famiglia è stata sgomberata. I pompieri stanno ancora cercando di spegnere le fiamme. Oltre a loro, sono giunti anche i carabinieri. I militari hanno aperto le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono presenti anche gli operatori del 118 per il momento non si hanno notizie circa ulteriori vittime.

I genitori avrebbero tentato di salvarla

Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe esploso al piano terra. La bimba invece si trovava al primo piano della casa dove stava dormendo. A causa dell'altezza delle fiamme, i genitori non sono riusciti a entrare nella stanza e salvarla. Ogni tentativo infatti sarebbe stato inutile. La madre avrebbe così chiamato i soccorsi. Una volta arrivati, però la bimba era ormai morta.