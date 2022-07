Incendio in Maremma, fiamme minacciano agriturismi e allevamenti. Evacuata Cinigiano: “Situazione critica” Un vasto incendio boschivo si è sviluppato in Maremma. Evacuato il paese di Cinigiano. Le fiamme minacciano agriturismi, abitazioni e allevamenti. Quattro Canadair ed elicotteri in azione.

A cura di Chiara Ammendola

Le fiamme intorno a Cinigiano (Facebook)

È durata poco la tregua per la Toscana che da giorni combatte contro gli incendi che l'hanno colpita, nel pomeriggio di oggi infatti le fiamme si sono propagate nella zona della Maremma e in particolare vicino alla piccola cittadina di Cinigiano, in provincia di Grosseto. Il rogo sviluppatosi nei boschi che abbracciano l'intera area ha raggiunto in poco tempo le zone abitate rendendo necessaria l'evacuazione per il paesino che si trova alle pendici dell'Amiata, come comunicato anche dalla sindaca Romina Sani.

“Tutto il paese è stato evacuato. Chi autonomamente ha deciso di andarsene e chi su nostro consiglio. In pericolo c'è anche l'abitato di Castiglioncello Bandini”, le parole della prima cittadina. Al momento ci sono quattro elicotteri e quattro Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme ma il paese è circondato dalle fiamme e il fumo rende irrespirabile l'aria. Stando a quanto si apprende sembra l'incendio sia partito dalla zona di Granaione, nel vicino comune di Campagnatico e che in poco tempo si sia diffuso ovunque nella zona boschiva.

Le fiamme intorno a Cinigiano (foto VAB Amiata)

“La situazione è molto critica – ha continuato la sindaca Sani – la scelta di evacuare Cinigiano è stata fatta a causa del fumo denso e acre le fiamme più vicine siamo riusciti a spegnere, ma c’è troppo fumo per poter dormire in paese”. Sono circa 500 le persone costrette ad abbandonare le proprie case e che troveranno rifugio altrove per la notte. “I Canadair andranno avanti con lo spegnimento sinché c’è luce – prosegue la sindaca – poi, come mi ha confermato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dovranno fermarsi. È bene non restare a dormire in paese e stiamo facendo tutto il possibile per trovare una sistemazione al più presto per tutti”.