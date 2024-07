Vasto incendio a Vieste, fiamme nel bosco di Baia San Felice: evacuato residence con un migliaio di persone Incendio di vaste dimensioni nel bosco della Baia di San Felice, a Vieste, sul Gargano. Sul posto al lavoro anche i canadair, chiusa la strada provinciale nel tratto verso Mattinata. A preoccupare il forte vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi, struttura turistica che ospita oltre mille persone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato a Vieste alle prime luci dell'alba di oggi, mercoledì 24 luglio, nel bosco adiacente Baia San Felice nel Gargano, in Puglia. Le fiamme, molto alte, preoccupano le autorità del luogo. I vigili del fuoco hanno disposto a scopo precauzionale l'evacuazione della Baia dei Campi, struttura ricettiva che si trova nella zona e ospita circa 1200 persone.

Da alcune ore sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco, uomini dell'Arif e volontari della protezione civile. È stato richiesto anche l’intervento dei canadair, perché a causa del forte vento è ancor più difficile intervenire via terra. Due canadair in queste ore stanno effettuando dei lanci per fermare le fiamme ed evitare la propagazione verso la zona balneare, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco, mentre a terra stanno lavorando carabinieri, vigili del fuoco e operai forestali.

A causa dell'incendio che sta interessando il bosco sovrastante la Baia San Felice è stata inoltre disposta la chiusura della strada provinciale nel tratto verso Mattinata.

Il timore da stamane è che appunto l'incendio possa raggiungere la struttura turistica Baia dei Campi: il forte vento sta spingendo le fiamme in quella zona. Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, che sta seguendo l'andamento dell'incendio, da stamane stava valutando se provvedere all'evacuazione della struttura turistica.

Decisione poi presa in via precauzionale a causa dell'avanzamento dell'incendio. I turisti che non hanno l'automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di Vieste. Nobiletti ha comunicato che altri turisti saranno ospitati nella struttura di Pugnochiuso che si è resa disponibile. Baia dei Campi dista circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato l'incendio.

"È una situazione critica – ha detto il sindaco all’Ansa -. È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti. La preoccupazione è per il vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi. Stiamo valutando il da farsi”. Lo scorso anno, più o meno nella stessa zona, un altro incendio provocò gravi danni al patrimonio naturale e costrinse le autorità a evacuare una grande struttura turistica.