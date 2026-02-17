Incendio improvviso li intrappola in mansarda: 5 adolescenti morti e 4 feriti, dramma a Barcellona

La tragedia nella serata di lunedì a Manlleu quando le fiamme hanno avvolto il tetto del palazzo di cinque piani. Un gruppo di ragazzi è rimasto intrappolato tra fumo e fiamme nella mansarda trovando una morte orribile.

Un improvviso incendio divampato in mansarda ha causato una strage nella serata di ieri in un palazzo nel comune di Manlleu, a Barcellona. Il bilancio del rogo è gravissimo con cinque adolescenti morti e altre quattro ragazzi feriti. L’allarme è partito intorno alle 21 di lunedì ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, purtroppo alcuni dei ragazzi erano rimasti intrappolati tra fumo e fiamme nella mansarda del palazzo di cinque piani dove hanno trovato una morte orribile.

Le fiamme infatti avevano già avvolto tutto il tetto del palazzo e fumo nero aveva invaso piani superiori e tromba delle scale. Sul posto hanno lavorato ben tredici squadre di vigili del fuoco ma quando i pompieri hanno spento l’incendio e sono entrati, i corpi delle giovani vittime erano ormai carbonizzati e ci vorranno giorni per identificarli con certezza. Le autorità non hanno diffuso le loro identità né l’età precisa ma, secondo i giornali locali, ci sarebbero anche minorenni.

Al momento la causa dell'incendio resta sconosciuta così come ancora non è chiaro cosa ci facessero i ragazzi nella mansarda sul tetto dell'edificio che era usata come semplice ripostiglio del palazzo. Secondo i Vigili del Fuoco della Catalogna, quattro delle vittime si trovavano all'interno della stanza in cui è scoppiato l'incendio e non sono riuscite a fuggire mentre un’altra persona era all’esterno in arresto cardiaco. I feriti invece sono persone intossicate dal fumo che sono state soccorse dai sanitari ma fortunatamente nessuna è grave.

Durante l’incendio, l’intero palazzo è stato evacuato e secondo la Protezione Civile locale, tre famiglie hanno dovuto essere ricollocate in un hotel perché le loro case dichiarare momentaneamente inagibili. La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove il sindaco ha dichiarato tre giorni di lutto e dove oggi sarà osservato un minuto di silenzio davanti al Municipio. Sulle cause dell’incendio mortale sono state avviate indagini da arte dell'Unità Investigativa dei Mossos d'Esquadra.