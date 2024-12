video suggerito

Incendio e fumo nella lavanderia dell'ospedale di Vicenza: pazienti evacuati e interventi sospesi Incendio oggi presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza: interessanti i locali della lavanderia, ma il fumo ha invaso diversi piani tanto che decine di pazienti sono stati allontanati. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

A cura di Susanna Picone

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi nei locali della lavanderia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. È accaduto intorno alle 9,30 del mattino e il fumo che si è sprigionato ha invaso alcuni reparti. Alcuni pazienti sono stati evacuati in via precauzionale e l'attività delle sale operatorie è stata fermata.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza. L’incendio, stando a una prima ricostruzione, è stato causato probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici. A quanto ricostruito, il fumo ha invaso i locali interrati nell'ala nord dell’ospedale San Bortolo, risalendo in alcuni reparti dei piani sovrastanti che quindi sono stati evacuati.

A scopo cautelativo è stato disposto l'allontanamento di alcuni pazienti nelle unità di chirurgia, neurochirurgia e oculistica. In totale circa 90 persone sono state spostate dai loro reparti. Al momento sono sospese anche le visite negli ambulatori, così come la diagnostica.

L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, ma l'incendio è stato spento e i locali sono sotto controllo. Sul posto opera anche la Polizia.

L’incendio è stato spento alle ore 10:30, dopo un'ora circa di operazioni, secondo quanto rende noto l'azienda Ulss 8 Berica, i cui addetti stanno lavorando per il ripristino dell'attività ordinaria. Non sono stati registrati feriti o intossicati né tra i pazienti né tra il personale dell'ospedale. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute con un'autopompa, due autobotti e altri mezzi ausiliari per un totale di 16 operatori, sono riuscite tempestivamente a spegnere l'incendio che ha riguardato circa 300 metri quadrati dei locali.