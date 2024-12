Incendio divampa su traghetto Moby partito dalla Sardegna: paura per i 268 passeggeri

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico ieri sera a bordo della nave Moby "Ale Due" in servizio sulla linea Porto Torres-Genova. Il traghetto, che era salpato dalla Sardegna alle 20.30, dopo un paio d'ore di viaggio è dovuto ritornare indietro a causa di un principio di incendio scoppiato nel vano garage, scaturito da un motore di un camion frigorifero.

Dal ponte tre il fumo è rapidamente salito fino a raggiungere le cabine. Il cambio di rotta è stato deciso quando ormai la nave era a sette miglia di distanza dallo scalo sardo. A bordo 268 passeggeri sono stati invitati a radunarsi nella sala bar, in un'area sicura. Il rogo è stato domato dalle squadre antincendio. Intorno alle 23.3o, poi, la Moby "Ale Due" ha attraccato nello scalo industriale nella banchina Asi 2 di Porto Torres, dove sono accorsi i mezzi dei vigili dl fuoco per una ispezione più dettagliata e per la messa in sicurezza della nave, rimasta ferma in porto nella notte.

A bordo anche il personale della Capitaneria di porto e il comandante Giuseppe Cannarile. "I passeggeri sono stati prontamente informati del rientro precauzionale della nave a Porto Torres ed è stata fornita la massima assistenza", ha spiegato la compagnia in una nota. "Per la notte sono state assegnate loro gratuitamente le cabine, e questa mattina riprotetti sulla nave Moby Tommy, ripartita da Olbia in direzione di Genova". La compagnia si è inoltre scusata con i 268 passeggeri a bordo "per il disagio subito" e ha ringraziato l’equipaggio e i vigili del fuoco "per la professionalità dimostrata nell’intervento, pronto e puntuale, che ha immediatamente messo in sicurezza la nave e le persone a bordo".