Incendio al Viola Park sorprende giovani calciatori della Fiorentina: notte di paura e 5 intossicati L'incendio ha interessato diverse stanze del padiglione C Sud del Viola Park, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Distrutte alcune stanze e il tetto del palazzo della struttura sportiva. Sette persone evacuate tra cui 5 in ospedale per intossicazione da fumo.

A cura di Antonio Palma

Notte di paura per i giovani calciatori delle giovanili della Fiorentina a causa di un enorme incendio divampato al Viola Park, il centro sportivo della squadra toscana nel comune di Bagno a Ripoli. Le fiamme sono divampate in piena notte, intorno alle 2 di domenica 1 giugno, coinvolgendo diverse stanze dove alloggiano i giovani calciatori. Prima dell’allarme, alcuni dei ragazzi sono rimasti intossicati dal fumo e hanno avuto bisogno dei soccorsi sanitari dopo l’evacuazione.

Il rogo, sulla cui origine si sta ancora indagando, ha interessato il primo piano di un edificio adibito ad alloggi, distruggendo alcune stanze e il tetto del palazzo della struttura sportiva. Massiccio l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, accorsi sul posto sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Pontassieve.

All’arrivo dei pompieri le fiamme erano già altissime e avevano coinvolto diverse stanze del padiglione C Sud del Viola Park, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. Sette le persone che sono state evacuate dalla struttura tra cui cinque di loro sono ricorsi alle cure dei sanitari: si tratta di 4 ragazzi e un adulto accompagnatore del club. I cinque sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal 118 per i controlli del caso per aver inalato fumo ed essere rimasti intossicati.

I pompieri di Firenze comunicano che sul posto sono stati inviate due squadre di vigili del fuoco, due autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso, per un totale di 20 unità. Complesso il lavoro di spegnimento che è andato avanti per tutta la notte ed è durato fino all’alba di oggi.

Al termine delle operazioni di spegnimento l'edificio è stato dichiarato non fruibile a seguito dei danni causati dalle fiamme. Si sta cercano ora di capire da dove si sia originato l’incendio. Da un primo esame pare che il rogo si sia originato all'interno di una stanza e si sia propagato al corridoio, dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere, e al soffitto, che è anche la copertura dell'edificio. L'incendio "è divampato all'interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile", per "causa ancora da chiarire" ha spiegato in una nota la Fiorentina calcio. "Il sistema d'allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente – si spiega poi – hanno garantito rapidamente l'evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari; sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell'incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza".