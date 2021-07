Incendi in Sicilia, a Catania vasto rogo in periferia: fumo altissimo e traffico bloccato La Sicilia brucia: incendi nei boschi sui monti attorno alla conca d’oro di Palermo, nella Sicilia Orientale con decine di roghi solo nella provincia di Catania. Un vasto rogo si è sviluppato nelle periferia della città, tra il rione Fossa della creta e via Palermo. Le fiamme alimentate dal forte caldo.

A cura di Susanna Picone

La Sicilia brucia per le alte temperature vicine ai 40 gradi e per il caldo vento che soffia sull'isola alimentando le fiamme. Spaventa in queste ore un incendio a Catania. Un vasto rogo si è sviluppato nella periferia della città, tra il rione Fossa della creta e via Palermo. Il fumo è altissimo e il traffico è stato bloccato per precauzione sull'asse dei servizi. Sul posto per spegnere le fiamme ci sono mezzi e squadre dei vigili del fuoco. Sempre nel Catanese segnalati altri 15 incendi nella zona fra Paternò, Ragalna e Biancavilla, 14 nel Calatino e sei richieste di soccorso sono arrivate da Acireale e Giarre.

Interventi aerei stanno proseguendo anche per gli incendi nel Palermitano nella zona tra Piana degli Albanesi, Altofonte e San Giuseppe Jato. Tutte le squadre dei forestali e dei vigili del fuoco sono impegnate e i pompieri hanno inviato anche delle squadre aggiuntive. “Ormai questo è un incendio unico – dicono i forestali – Siamo impegnati in massa e ci sono stati diversi operai che si sono infortunati nel corso dello spegnimento del rogo da terra”. Dagli accertamenti preliminari in tutti i roghi nel palermitano c'è la mano dell'uomo.

Altri interventi aerei sono in corso nella zona di Caccamo in contrada Manche, e nella zona di San Nicola a Polizzi Generosa, nella zona dello Scanzano nella zona del bosco Ficuzza. Fino al 6 agosto in tutta la Sicilia sono previste pericolosità alta o media per il rischio incendi. Il Dipartimento di Protezione Civile locale ha diramato una nota che prevede livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con livelli di ondate di calore dal secondo al terzo livello massimo.

L'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.