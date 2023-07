Incendi in Salento, evacuato lido a Gallipoli: fumo in spiaggia, paura tra i turisti L’ennesimo rogo ha visto impegnato anche un Canadair da Lamezia Terme, colpita in particolare la zona turistica di Lido Conchiglie. Distrutti 20 ettari di sterpaglie e ulivi. Le fiamme divampano lungo la Statale 275, disagi anche a Castro.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine Alessandro Damone

Il Salento brucia. Numerosi roghi si stanno sviluppando tra Gallipoli, Nardò e Castro.

Da alcune ore è in corso un vasto incendio che sta interessando circa 10 ettari di macchia e pineta a ridosso della Montagna Spaccata, sulla litoranea che collega Galatone a Sannicola. Le fiamme stanno minacciano anche abitazioni in un'area che in questo periodo è presa d'assalto dai turisti.

Per questo motivo sono scattate le procedure di evacuazione per centinaia di persone tra residenti e bagnanti nella località Lido Conchiglie, poco distante da Gallipoli. Vista l'emergenza è arrivato un canadair da Lamezia Terme, che dopo un lancio d'acqua è andato in avaria. Da terra operano una trentina di mezzi, con una quarantina di unità tra operatori antincendio Arif (Agenzia regionale per l’irrigazione e le foreste), Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri forestali e volontari.

Disagi anche a Castro

A Castro in queste ore un vasto incendio divora il canalone al confine con Vignacastrisi. Ben sei auto bruciate e case affumicate, fuggi fuggi generale e abitazioni evacuate. È andato a fuoco un giardino vicino al Piccolo Ranch. E alcuni roghi si sono verificati anche sulla provinciale che va da Alessano a Specchia.

Le fiamme divampano lungo la Statale 275

Un altro incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi ai margini della Statale 275. Le fiamme hanno distrutto una ventina di ettari di sterpaglia e ulivi già secchi, propagandosi velocemente in direzione delle aziende ubicate poco distante. L'incendio si è spostato in direzione est, da Surano verso Spongano. La situazione, in ogni caso, sarebbe sotto controllo