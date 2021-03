Morto in un appartamento dopo una festa: aveva appena 18 anni ed è deceduto in un'abitazione di corso Tukory a Palermo, dove si trovava insieme a quattro coetanei. Una vera e propria tragedia per il ragazzino di 18 anni deceduto probabilmente a causa di un mix di alcol e droghe, ipotesi che sarà convalidata o smentita dall'autopsia disposta dal pm di turno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, nel tentativo di rianimare il ragazzino appena maggiorenne. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare.

Sotto shock gli amici del ragazzo, sconcertati da quanto accaduto in quelle quattro mura. Uno dei ragazzi, ancora in evidente stato di alterazione dovuto all'impatto di quanto avvenuto, ha dichiarato solo: "Non si può morire così". Nello sconcerto, ha avuto la forza di aggiungere un'altra frase ancora. "Raccontate questa storia – ha detto – perché bisogna informare le persone sui rischi legati a certi comportamenti". Gli agenti di polizia hanno perquisito l'appartamento nel quale si trovavano i quattro ragazzi, in cerca di indizi e sostanze stupefacenti. Non si hanno ulteriori notizie di quanto avvenuto: lo smartphone del ragazzo deceduto in queste ore è stato sequestrato e tutti gli amici dell'adolescente sono stati ascoltati per cercare di capire l'esatta dinamica dei fatti.

Dall'interrogatorio degli adolescenti amici del 18enne deceduto, non sarebbe trapelato ancora nulla sul possibile uso di stupefacenti mischiati all'abuso di alcol fatto dal giovane che si sarebbe poi sentito male. A chiarire quanto successo sarà soprattutto l'autopsia sul corpo del ragazzo. Sconvolta l'intera comunità per la morte prematura di un ragazzo giovanissimo. Distrutti i familiari che sono attualmente raccolti nel loro dolore in attesa di avere ulteriori notizie su quanto successo per poter ottenere giustizia