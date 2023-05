In fuga dopo aver accoltellato la moglie, si dà fuoco davanti all’ospedale dove lei è ricoverata Si è dato fuoco versandosi della benzina addosso l’uomo che lunedì ha accoltellato la moglie a Galatone, nel Leccese. In fuga dopo il tentato omicidio ha provato a entrare nel nosocomio Antonio Perrino dove è ricoverata la donna, prima di essere fermato dai vigilantes.

A cura di Chiara Ammendola

Si è dato fuoco davanti all'ospedale Antonio Perrino, l'uomo che lunedì ha accoltellato e poi cosparso di acido la moglie a Galatone, in provincia di Lecce. Abdo Badraoui, 30 anni, avrebbe tentato di entrare dall'ingresso principale del nosocomio di Brindisi quando i vigilantes lo hanno fermato. A quel punto dopo essersi versato addosso una bottiglia di benzina, si è dato fuoco.

L'uomo era ricercato dalle forze dell'ordine da lunedì 29 maggio quando ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola prima di provare a darle fuoco versandole addosso dell'acido. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. La moglie intanto, sua coetanea, è stata soccorsa e ricoverata in ospedale: ha riportato ferite e ustioni su testa e collo.

Già noto alle forze dell'ordine, il 30enne sembra fosse stato di recente scarcerato dopo essere stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo una fuga di due giorni questo pomeriggio ha raggiunto l'ospedale di Brindisi dove la donna è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva provando a entrare: fermato dai vigilantes è tornato in auto, si è versato addosso una bottiglia di benzina e si è dato fuoco.

A quel punto gli addetti alla sicurezza hanno utilizzato gli estintori per spegnere le fiamme che lo avvolgevano, prima dell'arrivo dei medici che lo hanno soccorso. L'uomo è ora ricoverato in rianimazione con ustioni sull'80% del corpo: le sue condizioni sono considerate gravi. Anche la moglie resta ricoverata in rianimazione in gravi condizioni.

Anche uno dei vigilantes è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme ed è ora ricoverato in ospedale. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della questura di Brindisi e i carabinieri che sin dal ferimento della donna erano sulle sue tracce dell'uomo.