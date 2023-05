Lecce, accoltella la moglie poi le cosparge il volto di alcol e le dà fuoco Una 32enne italiana è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito l’ha prima accoltellata, poi le ha gettato dell’alcol sul volto e infine le ha dato fuoco.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito l'ha prima accoltellata, poi le ha gettato dell'alcol sul volto e infine le ha dato fuoco. Le condizioni della vittima sono giudicate disperate. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Galatone, in provincia di Lecce, al culmine di una lite che si è consumata nella casa della coppia.

Subito dopo l'uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell'ordine, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri. La donna, che è italiana, è stata dapprima accoltellata e successivamente sfigurata. L'uomo ha inoltre infierito dandole fuoco. Soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso in ospedale i medici hanno anche riscontrato sul volto tre ferite da arma da taglio e gravissime ustioni.

In Italia una donna su tre ha subito violenze

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3, un dato in linea con quello italiano dove i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al 20 novembre 2022 evidenzia che:

Leggi anche Puglia: Vigili del Fuoco rianimano un gattino dopo averlo liberato da una tubazione