In due a piedi fanno sparire l'auto in tre minuti: il video del furto lampo a Pescara La scena ripresa in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui si vedono i due malviventi agire senza fretta e portare via l'aiuto con tutta calma dopo averla aperta e messa in moto con grande facilità.

A cura di Antonio Palma

Un nuovo colpo dei malviventi messo a segno nelle scorse ore in Abruzzo fa ritornare l'incubo dei furti di auto sull’asse Pescara Cerignola. L'ultima vittima è la proprietaria di un suv Ford Kuga del valore di circa 40mila euro fatto sparire da due malviventi a piedi nella zona di San Silvestro a Pescara, in appena tre minuti. La scena è stata ripresa in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui si vedono i due malviventi agire senza fretta e portare via l'aiuto con tutta calma dopo averla aperta e messa in moto con grande facilità.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì scorsi, intorno alle 3, come racconta il Pescara. Nel filmato si vedono i due ladri che si avvicinano a piedi vicino all'auto ferma a bordo strada come se stessero passeggiando tranquillamente, in bermuda e consultando anche il telefono. Nessuno dei due ha il volto coperto ma solo un capellino, sicuri di agire indisturbati. Una volta affiancata l'auto, iniziano ad armeggiare sulla portiera del guidatore per scassinarla, riuscendo ad aprirla in pochissimi secondi.

Solo a questo punto uno dei due si accovaccia a terra dietro la vettura per non essere visto mentre l'altro si mette al volante per avviarla. Dopo il passaggio di una moto, anche l'altro entra e due minuti dopo la vettura è accesa e in movimento. A questo punto uno dei due scende dalla vettura allontanandosi a piedi, probabilmente verso il mezzo col quale i ladri sono arrivati sul posto, e l'altro la porta via. Il furto scoperto solo in mattinata dalla proprietaria che, consultando l'app per ritrovare la vettura, ha scoperto che era già finita proprio a Cerignola, nel Foggiano, dove probabilmente è stata smontata.

Purtroppo il furto dell'auto è solo l'ultimo di una lunga serie di azioni criminali che da mesi stanno interessando l'Abruzzo dove le vetture vengono prese di mira presumibilmente al fine di smembrarle e rivendere i pezzi nel mercato nero. In molti casi le auto ormai cannibalizzate sono state ritrovate proprio nelle campagne di Cerignola.