Improvviso incendio li intrappola nell'appartamento: morti padre e figlia, evacuati i vicini L'incendio mortale la notte scorsa ad Andora, nel Savonese. Le fiamme hanno interessato anche altri appartamenti dello stesso palazzo ed è stato necessario evacuare l'intero stabile in attesa delle verifiche strutturali dei vigili del fuoco.

A cura di Antonio Palma

Un improvviso incendio divampato in casa loro è costato la vita a due persone nelle scorse ore ad Andora, nel Savonese. Le vittime sono un uomo e una donna, padre e figlia che vivevano insieme nell’appartamento al primo piano di un palazzo di pochi piani lungo via Aurelia. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre quando i vicini di casa delle due vittime hanno sentito puzza di bruciato e poi visto fumo e fiamme uscire dall’abitazione.

Sul sposto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio ma purtroppo per i due occupanti della casa non c’è stato nulla da fare. Quando sono entrati, i pompieri li hanno trovati già privi di sensi e per i sanitari del 118 è stato possibile solo accertarne il decesso. Sul luogo della tragedia infatti sono intervenuti anche l'automedica del 118 e la croce bianca di Andora, oltre ai carabinieri.

Sono ora in corso le verifiche per cercare di capire da dove si sia originato l’incendio mortale. Le fiamme hanno interessato anche altri appartamenti dello stesso palazzo ed è stato necessario evacuare l’intero stabile durante le operazioni di spegnimento del rogo. Per loro si è subito mobilitata l’amministrazione comunale.

In attesa delle verifiche strutturale sull’immobile, infatti, gli altri inquilini dell'edificio sono stati allontanati: quattro di loro sono ospitati presso la sede della protezione civile comunale, mentre gli altri hanno trovato posto da parenti e amici.

“L’Amministrazione Comunale è vicina alle famiglie così duramente colpite e alle persone sfollate che questa notte abbiamo accolto nella sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile dove è in corso l’attività di assistenza da parte di tutti gli uffici comunali che proseguirà fino a quando sarà necessario” ha dichiarato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, aggiungendo: “Ringrazio i Vigili del Fuoco, il Comando Carabinieri la Croce Bianca e la Protezione Civile per il tempestivo intervento e per l'aiuto fornito alle persone coinvolte”.

Anche la Regione Liguria esprime il proprio cordoglio per le due vittime: "Siamo vicini ai familiari delle vittime. Restiamo in contatto con il sindaco Demichelis a cui abbiamo dato tutta la nostra disponibilità qualora si rendesse necessario un supporto per le persone sfollate da parte della protezione civile regionale", hanno dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.