Improvvisa esplosione nella notte, gente impaurita e decine di chiamate: fatto saltare Postamat a Foggia Il violento boato ha messo in allarme tante persone e residenti che hanno inondando di chiamate i numeri di emergenza in preda alla paura. Era l'azione di un gruppo di malviventi che ha fatto saltare il Postamat dell'ufficio postale con l'esplosivo.

A cura di Antonio Palma

Un’improvvisa esplosione ha svegliato nel cuore della notte scorsa decine di cittadini a Foggia. Un violento boato infatti ha messo in allarme tante persone e residenti del quartiere ferrovia che hanno inondando di chiamate i numeri di emergenza in preda alla paura. Si trattava dell’azione di una banda di malviventi che hanno preso di mira il Postamat dell'ufficio postale di viale XXIV Maggio.

Il colpo dei ladri nel pieno della notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4 del mattino di oggi 17 maggio. Un’improvvisa e violenta deflagrazione ha fatto tremare tutto in zona dove in molti hanno temuto di essere in pericolo dopo essere stati svegliati di soprassalto. Diverse infatti le segnalazioni giunte alla sala operativa della questura di Foggia che ha inviato sul posto diverse volanti della polizia.

Poco dopo si è scoperto che i ladri avevano fatto saltare il bancomat postale distruggendo tutto con l’esplosione che ha divelto lo sportello automatico. All’arrivo degli agenti, però, la banda di ladri era già sparita. Al momento non è chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il denaro contenuto nel Postamat e a quanto ammonti il bottino.

Secondo quanto ricostruito finora, il Postamat è stato fatto esplodere con il sistema della cosiddetta marmotta, infilando cioè dell’esplosivo nella fessura delle banconote dell'apparecchio dopo aver richiesto un prelievo. L’esplosione ha distrutto la vetrata dell’ufficio Postale foggiano causando ingenti danni anche all’interno della struttura che ospita la sede principale delle Poste Italiane nel capoluogo dauno.

Sul posto la Polizia di Stato ha transennato l’area e avviato i rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’ufficio postale e della zona per ricostruire con esattezza la dinamica del furto.