Il suo scooter si schianta contro un albero: morto Ruben Guasti, baby calciatore 17enne Il ragazzo era originario di Barberino del Mugello (Firenze), Ruben, calciatore nello Spartaco Banti, aveva compiuto 17 anni da un mese.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Ruben Guasti ed aveva 17 anni. Era un calciatore dello Spartaco Banti Barberino, il ragazzo che morto nell'incidente stradale avvenuto sabato sera, 15 ottobre, poco prima delle 24, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Il teenager era in sella alla sua moto lungo via di San Quirico quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un albero. Ruben, originario di Barberino del Mugello (Firenze), è stato soccorso da personale del 118, in condizioni disperate. Poco dopo il medico ne ha constatato la morte. Da appena un mese aveva compiuto diciassette anni.

Secondo la prima ricostruzione Ruben stava procedendo lungo via San Quirico, quando il suo motorino è come impazzito ed è finito fuori strada, poi contro una pianta, all'altezza di una pasticceria. L'impatto è stato violentissimo, e a nulla sono serviti i disperati tentativi di salvataggio. Sul posto sono stati fatti intervenire nel soccorso anche i vigili del fuoco.

Non risultano, secondo quanto appreso al momento, altri veicoli coinvolti. Sono i corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle cause del sinistro. Il pm di turno ha fatto mettere sotto sequestro il motorino, e ordinato il trasferimento del corpo alla medicina legale di Careggi.

Grande commozione in tutta la zona del Mugello, e in particolare nella comunità di Barberino, dove il ragazzo, calciatore nello Spartaco Banti, era molto noto. La società ha annullato le gare in programma oggi, stringendosi al cordoglio dei familiari. Su Facebook, un pensiero a Ruben è stato dedicato anche dalla sua vecchia società sportiva: "Asd Fortis Juventus 1909 piange la prematura scomparsa di Ruben Guasti deceduto stanotte. Classe 2005, dopo un paio di stagioni disputate con i nostri colori era in forza da due anni allo Spartaco Banti Barberino. Alla famiglia Guasti e alla società del presidente Nencini le nostre più sentite condoglianze".