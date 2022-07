Il suo compleanno finisce in tragedia: mentre balla precipita in un pozzo e muore davanti agli amici La tragedia è avvenuta a Erice, comune in Sicilia, durante la festa di compleanno dell’uomo, che stava festeggiando i quarant’anni.

Tragedia in Sicilia, nel comune di Erice. Un uomo di quarant'anni, Antonio Andreani, è morto mentre stava festeggiando il suo compleanno insieme ad alcuni amici in una villa in contrada Pegno.

Mentre stava ballando è caduto in un pozzo artesiano profondo venticinque metri e con una decina di metri d'acqua al suo interno. Secondo le prime informazioni, la copertura del pozzo ha ceduto sotto il peso dell'uomo, facendolo precipitare.

Amici e parenti hanno assistito impotenti alla scena, attoniti per quello che era appena accaduto. Hanno subito lanciato l'allarme, chiamando i soccorritori, sperando che l'uomo si fosse salvato e che magari fosse ancora vivo in fondo al pozzo, con la caduta attutita dall'acqua.

Così però non è stato: l'urto gli è stato fatale, l'impatto devastante lo ha ucciso non lasciandogli scampo.

Muore al suo compleanno: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo diverse ore di tentativi, tanto che è dovuta arrivare una squadra di specialisti giunti appositamente da Palermo.

Sul posto anche i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri, che stanno cercando di appurare eventuali responsabilità dell'accaduto.

Il corpo di Antonio Andreani è stato portato nell'obitorio di Marsala, in attesa dell'autopsia disposta dalla procura di Trapani, che ha aperto un'indagine. Intanto saranno ascoltati i testimoni, ossia gli invitati presenti alla festa e che hanno assistito alla tragedia.

A quanto si apprende, il 40enne – contento dei festeggiamenti – si è messo a ballare sul pozzo, forse non rendendosi conto del punto in cui si trovava e della fragilità della botola che lo ricopriva. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e capire se questo incidente poteva essere evitato.

Antonio Andreani viveva nella villa in cui è avvenuto l'incidente da qualche mese: l'aveva presa in affitto da poco, e aveva deciso di festeggiare lì il suo 40esimo compleanno. Un traguardo importante, purtroppo finito nel peggiore dei modi.