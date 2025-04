Il sindaco non assume il figlio al Comune, lui lo investe in auto: arrestato

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo ha investito il sindaco di Balvano (Potenza), perché quest'ultimo non aveva assunto suo figlio in Comune. Il sindaco Ezio Di Carlo è rimasto gravemente ferito mentre il responsabile è stato posto ai domiciliari. La mattina di domenica 23 marzo, come ricostruito dalle telecamere di videosorveglianza della zona, l'uomo avrebbe travolto volontariamente Di Carlo che stava attraversando la strada dopo essere uscito dal suo studio medico. Sull'asfalto non sono stati infatti trovati segni di frenata.

Il conducente della vettura che ha investito Di Carlo è stato posto ai domiciliari mentre il sindaco è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto ferito. Il figlio dell'aggressore, stando a quanto verificato, non era stato assunto dal Comune dopo un breve periodo di lavoro come autista.

"Sono cose che non dovrebbero mai accadere, in qualsiasi posto del mondo, e che dispiacciono profondamente, da qualsiasi punto di vista la si viva" ha sottolineato il primo cittadino dall'ospedale. L'uomo è ricoverato da alcuni giorni, ma le sue condizioni di salute sono in miglioramento. "Servirà altro tempo per recuperare completamente – ha affermato – perché ho riportato diversi traumi".

"Nei piccoli comuni come il nostro che conta circa 1.600 abitanti, il sindaco è il punto di riferimento per tutti – ha continuato Di Carlo – e lo è anche per tutte le questioni, anche quelle minime. Credo che il sindaco andrebbe in generale protetto a tutti i livelli".

Le condizioni di salute del primo cittadino sarebbero buone e le dimissioni potrebbero arrivare da un momento all'altro, anche se sarà necessario un po' di tempo per riprendere tutte le funzioni. Il responsabile si trova invece agli arresti domiciliari: l'uomo covava dell'astio nei confronti di Di Carlo per la mancata assunzione del figlio che per un breve periodo di tempo aveva lavorato per il Comune.