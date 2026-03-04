Il patron di Telepordenone Mario Ruoso trovato morto in casa: ha una ferita alla testa

È stato trovato senza vita nella sua casa di Porcia il patron di Telepordenone, Mario Ruoso. L'uomo, 87 anni, era un imprenditore noto a Pordenone dove aveva fondato l'emittente televisiva Telepordenone, tra le più importanti emittenti private della regione fino alla chiusura avvenuta due anni fa.

Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio all'interno dell'abitazione da una parente venuta in visita e, secondo le prime ricostruzioni, presentava una profonda ferita alla testa. Dopo la chiamata alle forze dell'ordine sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso. Presente anche il medico legale Antonello Cirnelli incaricato dalla Procura di accertare le cause decesso e spiegare l'origine della ferita al capo.

Tra le piste seguite dagli inquirenti in questo momento non ci sarebbe quella del gesto volontario, ma nessuna ipotesi investigativa può essere esclusa.

Leggi anche Uomo trovato morto a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: in casa anche 2 feriti

L'uomo era cavaliere del lavoro, collezionista di auto d'epoca, e proprietario della rivendita di automobili Garage Venezia.

Articolo in aggiornamento