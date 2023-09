Il parcheggio impossibile è virale su TikTok: prima le urla e i consigli sbagliati, poi la rinuncia La scena è stata ripresa da un utente che ha pubblicato il contenuto su TikTok, dove ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti. Decine di manovre e consigli errati da parte della donna in compagnia dell’uomo. “Mi ricorda il mio istruttore di scuola guida” scrivono in tanti.

A cura di Matteo Pelliccia

Il video è diventato immediatamente virale su TikTok, con quasi un milione e mezzo di visualizzazioni e migliaia di condivisioni e commenti. La scena è di quelle familiari, che fanno parte del quotidiano di ognuno di noi e che sul social cinese permettono a qualsiasi persona di avere ben più di quei quindici minuti di celebrità annunciati da Warhol. L'ultima wave su TikTok mostra un uomo in difficoltà nel parcheggiare l'auto sotto casa: una situazione già di per sé drammatica, resa ancora più tragica da colei che appare la moglie dell'uomo, decisamente infastidita dalle difficoltà della manovra.

La donna ha infatti cominciato a partecipare alle complicate operazioni di parcheggio, iniziando ad urlare contro il signore e partecipando alla manovra con indicazioni errate. La signora ha urlato continuamente di "girare a destra", in una situazione nella quale, però, come hanno notato anche le migliaia di commenti apparsi sotto il video, l'uomo avrebbe dovuto sterzare a sinistra.

In tempi di social e infodemia, un'occasione decisamente troppo fruttuosa da lasciarsi scappare: non è mancato, infatti, chi ha subito filmato la scena da una finestra.

Leggi anche Kim Jong Un elogia Putin ma non rinuncia a far disinfettare e scansionare la sedia prima di vederlo

L'automobilista alla guida della sua Volkswagen Polo si vede in evidente difficoltà nel video: peraltro in uno spazio piuttosto ampio, nel quale manovrare la macchina non sembrava decisamente operazione impossibile. Dopo decine di manovre, la coppia si è allontanata sconfitta: nel video, però, si vede che la donna ha continuato a sbraitare contro il malcapitato marito anche dopo la rinuncia.

Su TikTok, il video è stato pubblicato da un utente che ha assistito al siparietto dalla finestra della propria abitazione e ha pubblicato il contenuto privo di didascalia, lasciando parlare i due protagonisti.

Migliaia i commenti apparsi: un utente scrive che "dopo tanti anni si vede che si amano ancora"; "anche se sono in casa, nel dubbio ho girato anche io il volante a destra onde evitare di esser rimproverato pure io", scrive un altro. Ad altri, invece, la signora avrebbe risvegliato addirittura incubi dal proprio passato: "Mi ricorda il mio istruttore di scuola guida" scrivono in tanti.