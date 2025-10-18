Il nuovo avvocato di Sempio Cataliotti: “Parlerò solo del mio assistito”. Lovati: “Mi mancherà tutto questo”

"La mia strategia difensiva è volta a fronteggiare l’accusa rivolta al mio assistito, ossia quella di aver concorso nell’omicidio della povera Chiara Poggi, in concorso con il soggetto che la giustizia, con sentenze ormai irrevocabili, ha individuato in Stasi. Su questo non mi permetto di aggiungere nulla. Mi limiterò — e questo rappresenta forse l’elemento di novità — a parlare esclusivamente del mio assistito, della sua innocenza e dell’inesistenza di prove a suo carico".

Sono queste le prime parole di Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, dopo che quest'ultimo ha revocato l'incarico al suo precedente legale, Massimo Lovati. Dopo giorni di attesa è stato reso il nome di colui che insieme ad Angela Taccia assisterà il 37enne nel corso di questa fase delle indagini. Cataliotti, nel corso di una intervista rilasciata a Quarto Grado nella puntata andata in onda nella serata di venerdì 17 ottobre, ha spiegato che "oggi, prima di assumere l’incarico, ho portato con me tre collaboratori dello Studio. Forti della conoscenza che avevamo già del caso — conoscenza basata anche sulle preziose informazioni che voi ci avete fornito — lo abbiamo letteralmente sommerso di domande. Si tratta, verosimilmente, delle stesse domande che gli inquirenti potrebbero rivolgergli se dovesse tornare in aula o essere nuovamente interrogato", riferendosi a Sempio, aggiungendo: "Lo abbiamo tempestato di domande per tutta la mattinata, fino a quando i vostri operatori non ci hanno intercettato per le strade di Milano".

Infine, Cataliotti ha anche ringraziato Lovati. "Ci tengo a ringraziare, a nome del mio assistito, il collega Lovati che, in modo prezioso e deontologicamente ineccepibile, ha svolto il proprio mandato difensivo nelle aule di giustizia. Ho anche avuto modo di verificare che ha speso parole di elogio nei miei confronti, parole delle quali non c’era davvero bisogno, ma che ho comunque molto apprezzato. Non so se la linea difensiva cambierà; posso però esplicitare quale sarà la mia".

Anche Lovati, che negli ultimi giorni era già intervenuto in varie trasmissioni televisive e anche a Fanpage.it dopo la decisione del suo assistito di revocargli l'incarico per "divergenze sulla strategia difensiva", è intervenuto nel corso della trasmissione di Rete 4. "Tutto questo mi mancherà, mi mancheranno le persone che ho conosciuto e la simpatia che ho suscitato", aggiungendo di avere "un piano B, un piano C, ne ho di piani. Non è finita qui".