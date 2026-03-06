Attualità
video suggerito
video suggerito

Il mistero del giovane trovato morto a Parma: la fidanzata che ha dato l’allarme è indagata per omicidio

Non sarebbe in stato di fermo ma è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la ragazza che due sere fa si trovava con Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto a Parma.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Restano ancora poco chiari i contorni di quanto avvenuto due sere fa a Parma, dove un ragazzo originario della Repubblica Dominicana e residente in città è rimasto ferito da una coltellata. Il giovane, il 27enne Cristopher Gaston Ogando, è morto il giorno dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. La fidanzata che era con lui, una ragazza italo-cubana, è ora indagata dalla Procura di Parma per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La ragazza, che ha 21 anni, per ora non sarebbe in stato di fermo.

Sul caso sono al lavoro i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza la vicenda: a quanto ricostruito, erano da poco passate le 18 di mercoledì quando al 118 è arrivata una chiamata dal quartiere di Borgo Riccio di Parma. A chiedere aiuto è una ragazza che dice che c'era con lei un uomo ferito a una spalla. Apparentemente in un primo momento si pensava a una lesione provocata per caso. Ma poi, quando sul posto sono arrivati i sanitari, si sono resi conto subito conto che la situazione era molto grave.

Il ragazzo, che aveva perso molto sangue, era quasi privo di sensi. Mentre lui veniva portato in ospedale, dove poi è deceduto ieri mattina, lei è stata subito interrogata, e per tutta la serata nella casa, finita sotto sequestro, sono andati avanti gli accertamenti del caso da parte del Ris di Parma. Sembra che la coppia fosse sola nell'appartamento quando lui è rimasto ferito.

Leggi anche
Morto il giovane accoltellato in casa a Parma, con lui c'era la compagna: trovato il coltello

L’esito dell’autopsia sul corpo del giovane che verrà effettuata nelle prossime ore potrebbe fornire elementi importanti per capire quanto accaduto: per il momento gli investigatori non escludono che potrebbe essere stata proprio la ragazza a colpire il 27enne, anche se non è stato appurato se si sia trattato di un gesto volontario o accidentale.

Attualità
Cronaca nera
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Israele annuncia “nuova fase” del conflitto, Trump: “Invasione di terra perdita di tempo”
Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali
Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: "Cambio di regime è impossibile senza il popolo"
La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l'Iran
Quanti missili e droni ha lanciato l'Iran finora: le cifre aggiornate
Prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendo
Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano: Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in Iran Pasquale Porciello
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views