Il mistero del giovane trovato morto a Parma: la fidanzata che ha dato l’allarme è indagata per omicidio

Restano ancora poco chiari i contorni di quanto avvenuto due sere fa a Parma, dove un ragazzo originario della Repubblica Dominicana e residente in città è rimasto ferito da una coltellata. Il giovane, il 27enne Cristopher Gaston Ogando, è morto il giorno dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. La fidanzata che era con lui, una ragazza italo-cubana, è ora indagata dalla Procura di Parma per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La ragazza, che ha 21 anni, per ora non sarebbe in stato di fermo.

Sul caso sono al lavoro i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza la vicenda: a quanto ricostruito, erano da poco passate le 18 di mercoledì quando al 118 è arrivata una chiamata dal quartiere di Borgo Riccio di Parma. A chiedere aiuto è una ragazza che dice che c'era con lei un uomo ferito a una spalla. Apparentemente in un primo momento si pensava a una lesione provocata per caso. Ma poi, quando sul posto sono arrivati i sanitari, si sono resi conto subito conto che la situazione era molto grave.

Il ragazzo, che aveva perso molto sangue, era quasi privo di sensi. Mentre lui veniva portato in ospedale, dove poi è deceduto ieri mattina, lei è stata subito interrogata, e per tutta la serata nella casa, finita sotto sequestro, sono andati avanti gli accertamenti del caso da parte del Ris di Parma. Sembra che la coppia fosse sola nell'appartamento quando lui è rimasto ferito.

L’esito dell’autopsia sul corpo del giovane che verrà effettuata nelle prossime ore potrebbe fornire elementi importanti per capire quanto accaduto: per il momento gli investigatori non escludono che potrebbe essere stata proprio la ragazza a colpire il 27enne, anche se non è stato appurato se si sia trattato di un gesto volontario o accidentale.