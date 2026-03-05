Morto il giovane accoltellato in casa a Parma, con lui c’era la compagna: trovato il coltello

È morto il 27enne Cristopher Gaston Ogando, accoltellato in casa a Parma. Sul corpo segni di coltellate. La fidanzata è stata sentita dagli inquirenti.

È morto a causa delle ferite d’arma da taglio il 27enne arrivato ieri in ospedale a Parma, in casa con lui c’era la fidanzata

Il 27enne ferito con un'arma da taglio è morto questa mattina all'ospedale Maggiore di Parma. Il giovane nella serata di ieri era arrivato in ospedale con segni di coltellate sul corpo. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'arma è stata trovata. Adesso è sotto sequestro, così come l'appartamento in cui è avvenuto il fatto, dove i Carabinieri del Ris stanno conducendo gli accertamenti.

In casa con il 27enne originario della Repubblica Dominicana si trovava una giovane anche lei di origine caraibica. La ragazza sarebbe la compagna della vittima, ed è su di lei e sui loro rapporti che si starebbero addensando i sospetti, ma al momento i Carabinieri non escludono nessuna ipotesi investigativa.

La vittima si chiamava Cristopher Gaston Ogando, era residente a Parma da diverso tempo e nella serata di ieri è stato portato all'ospedale Maggiore dove a causa della gravità delle ferite è stato subito ricoverato in rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, però, l'uomo è deceduto questa mattina.

Era stato ferito nella casa al piano terra del centro storico di Parma, in borgo Riccio, e con lui in quei momenti si trovava la fidanzata. La giovane è stata già sentita dagli inquirenti, ma al momento non risulta in stato di fermo.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto è accaduto e fare luce su tutte le ipotesi investigative ancora al vaglio degli inquirenti. Si attendono anche i risultati delle perizie scientifiche sul luogo in cui il giovane è stato ferito a morte.