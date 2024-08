video suggerito

Il Ministero della Salute ritira un lotto di wurstel Lidl per "potenziale presenza di allergeni" Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare riguardante un lotto di wurstel commercializzato dalla Lidl. Il motivo del ritiro dal commercio è la presenza di allergeni latte e uova.

A cura di Davide Falcioni

Sul sito web del Ministero della Salute è stata pubblicata una nuova allerta alimentare nell'apposita sezione dedicata ai richiami alimentari. Riguarda un lotto di wurstel affumicati commercializzati dalla Lidl.

Nel dettaglio, è stato ritirato dal commercio il lotto di produzione 0009274001 dei Würstel Servelade affumicati Dulano e commercializzati da Lidl. I wurstel in questioni vengono prodotti dalla Recla S.p.A. nello stabilimento di Silandro, in provincia di Bolzano. Gli alimenti ritirati – recanti la data di scadenza del 19 settembre prossimo – sono stati rimossi dagli scaffali per la "potenziale presenza degli allergeni latte e uova". Si invitano i consumatori allergici a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso. Il codice a barre del prodotto è 4056489722236.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. La scorsa settimana il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di lotti di mais, a fine luglio di un un lotto di salame strolghino Conad per rischio Listeria e di un lotto di pancetta affumicata dell’azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl perché la data di scadenza è sbagliata; prima ancora era toccato ad un lotto di taralli per celiaci perché "contengono glutine”, mentre in precedenza era stata ritirata una tartare di carne di scottona a marchio Lidl per possibile contaminazione da salmonella; all'inizio del mese è toccato ad alcuni tranci di pesce spada irregolari commercializzati da D.I.MAR srl per rischio chimico: troppa presenza di mercurio.