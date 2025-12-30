Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese: quanto costa il cenone nel suo ristorante a Venezia

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Per salutare l’arrivo del nuovo anno, Alessandro Borghese firma a Venezia l’evento di Capodanno 2026 dal titolo “L’Essere svela l’Essenza”. Un percorso gastronomico pensato per accompagnare gli ospiti fino alla mezzanotte tra cucina d’autore, tradizione lagunare e rituali di fine anno. Ecco il menu e quanto costa il cenone nel ristorante AB – Il lusso della semplicità a a Ca’ Vendramin Calergi.

Il Capodanno firmato Alessandro Borghese si conferma anche per il 2026 come uno degli appuntamenti più attesi dell’alta ristorazione italiana. Lo chef porta il suo stile riconoscibile, sospeso tra memoria e contemporaneità, nei due ristoranti AB – Il lusso della semplicità di Milano e Venezia, con percorsi degustazione pensati appositamente per la notte di San Silvestro. Due esperienze diverse, accomunate dalla stessa visione gastronomica, che trasformano il cenone in un racconto costruito portata dopo portata.

A Venezia, l’attesa è particolarmente alta. Il ristorante affacciato sulla laguna, ospitato a Ca’ Vendramin Calergi e recentemente selezionato dalla Guida Michelin Italia, accoglie il 2026 con un percorso dal titolo evocativo “L’Essere svela l’Essenza”. Un menu concepito come un viaggio attraverso la tradizione veneziana, riletto con un linguaggio contemporaneo, in cui tecnica, materia prima e identità dialogano senza sovrapporsi.

Il Capodanno veneziano di Borghese non si limita a una successione di piatti, ma diventa un’esperienza pensata per accompagnare gli ospiti fino allo scoccare della mezzanotte, tra reinterpretazioni dei chic-chetti, sapori di laguna e rituali che scandiscono il passaggio al nuovo anno, fino alla prima, immancabile Cacio & Pepe del 2026.

Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese

Questo il menù completo del cenone di Capodanno 2026 al ristorante di Alessandro Borghese a Venezia:

Chic-chetti e…

Pastrami di tonno rosso speziato e affumicato, cetrioli pickled, senape all’antica

Club sandwich in un boccone

Pane, gel di tuorlo al pepe, insalata riccia, falda di pomodoro essiccato, bacon di sarda

Mini hot dog

Morbido pane al latte e sesamo, salsiccia di laguna, ketchup di peperone e ’nduja

…Scintille

Zuppa di conchigliacei, crema di mais dolce alla brace, brodo di pomodoro all’aglio, olio, peperoncino e origano fresco

Pane sfogliato ripieno di granseola tiepida, glassato al caramello del suo corallo, erbe di laguna e gel di aceto al pepe timut

La pienezza di Essere

Gnoccho “Pasta Fresca – il lusso della semplicità”

Ripieno di cavolo nero, gole di baccalà cotte confit, spuma calda di baccalà, olio al prezzemolo e lime nero

Raviolo “Pasta Fresca – il lusso della semplicità”

Ripieno di ricotta fermentata, riduzione di melagrana e burro, olio al ginepro, anguilla cotta dolcemente, affumicata e glassata

Intensità di Gusto

Filetto di rombo cotto a bassa temperatura, beurre blanc al limone, crema e polvere di spinacio, caviale Asetra, erba cipollina

Cialda croccante al caramello ripiena con ganache al porcino e al tartufo bianco

Il Potere Evocativo

Brioche veneziana servita tiepida, ripiena di crema allo zabaione, gelato alla vaniglia

Tradizione di Mezzanotte

Musetto e lenticchie

La prima “Cacio & Pepe” del 2026

Percorso vini, una selezione pensata per accompagnare il menu, dalla cantina del ristorante “AB – il lusso della semplicità”

Quanto cosa mangiare al ristorante di Borghese a Venezia

Per il Capodanno 2026, l’esperienza proposta da Alessandro Borghese nel suo ristorante veneziano si colloca nella fascia più alta della ristorazione di fine anno. Il percorso degustazione ideato per la notte di San Silvestro ha un costo di 500 euro a persona e comprende l’intero menu costruito dallo chef per accompagnare gli ospiti fino a mezzanotte.

A questa cifra è possibile aggiungere un abbinamento vini studiato dalla cantina del ristorante, pensato per dialogare con ogni portata del percorso “L’Essere svela l’Essenza”. Un’offerta che riflette non solo la complessità del menu, ma anche il contesto esclusivo di Ca’ Vendramin Calergi e l’impostazione esperienziale della serata.