Il maltempo si abbatte sulla Sicilia: strade come fiumi, famiglie evacuate a Licata. Treni fermi

A cura di Biagio Chiariello

Anche la Sicilia, dove non pioveva da troppo tempo, è funestata dal maltempo che oggi, sabato 19 ottobre, ha colpito gran parte dell'Italia.

La situazione a Catania, strade come fiumi

La pioggia è arrivata a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, sono diventate dei veri e propri fiumi, alimentati anche dall'acqua piovana proveniente dai paesi etnei. I fenomeni atmosferici sono stati accompagnati da forti raffiche di vento. Una barista di 28 anni ha salvato un uomo trascinato via dalla forza della corrente durante l'alluvione.

Disagi anche in aeroporto, dove si è reso necessario dirottare quattro voli allo scalo di Palermo Falcone Borsellino. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Valledolmo-Caltanissetta Xirbi e Dittaino, sulla linea Palermo-Caltanissetta Xirbi – Catania, a causa dei danni provocati dal maltempo che sta colpendo la zona.

Licata, esonda il fiume Salso: famiglie evacuate

A Licata, in provincia di Agrigento, una famiglia è stata evacuata e altre sono state allontanate in via precauzionale dalla foce e dai margini del fiume Salso. Alcune persone sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerle. Il livello dell'acqua si è abbassato, ma le squadre idrovore dei vigili del fuoco sono comunque in arrivo, insieme a ruspe e bobcat, per cercare di liberare i quartieri della contrada Bugiades da fango e acqua.

Va detto che la procura locale, con l'allora capo dei pm Luigi Patronaggio, nel 2016 e nel 2019, aveva aperto due diverse indagini conoscitive sugli allagamenti causati dall'esondazione del Salso. L'obiettivo era capire se, oltre alle eccezionali condizioni atmosferiche, ci fossero responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare per evitare conseguenze devastanti.

Maltempo anche in provincia di Siracusa

L’ondata di maltempo non ha risparmiato la provincia di Siracusa. Le precipitazioni hanno colpito l’intero territorio, dal capoluogo ai comuni limitrofi, inclusa la zona montana. Strade e campi sono stati allagati, causando numerosi disagi. Molti tombini sono saltati, e diversi automobilisti sono rimasti bloccati.

Forti raffiche di vento hanno investito Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia, in provincia di Siracusa.