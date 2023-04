Il figlio fu ucciso in un agguato a 31 anni, trovato morto in auto Vitantonio D’Errico: “Suicidio” È stato trovato morto nella sua auto nelle campagne di Latiano (Brindisi) Vitantonio D’Errico, papà di Luca D’Errico, il 31enne ucciso in un agguato lo scorso febbraio. Per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio: l’uomo, 55enne, non avrebbe mai superato l’omicidio del figlio.

A cura di Ida Artiaco

È stato trovato morto questa mattina intorno alle 6 nella sua auto nelle campagne di Latiano, in provincia di Brindisi, Vitantonio D'Errico, papà di Luca, ucciso a 31 anni lo scorso febbraio con un colpo di pistola alla nuca.

Secondo gli inquirenti, l'uomo, 55 anni, si sarebbe suicidato. Secondo i primi accertamenti, infatti, avrebbe assunto dei farmaci, che sarebbero stati in parte trovati anche accanto al cadavere. Alla base del gesto, secondo le testimonianze raccolte finora dai carabinieri, ci sarebbe il dolore per la perdita del figlio.

Per l'omicidio del 31enne, forse maturato in ambito criminale e avvenuto in via Dei Mille a Torre Santa Susanna la notte tra 12 e il 13 febbraio scorsi, fu arrestato un 24enne. Dopo la morte del giovane, raggiunto da un colpo di pistola alla nuca e di cui fu dichiarato il decesso in ospedale qualche ora ora dopo l'arrivo al pronto soccorso nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, la famiglia decise di donare gli organi.

Un gesto, questo, che aveva deciso di spiegare così: "Donare gli organi è stato il suo ultimo gesto da ragazzo buono, disponibile, altruista e corretto", come apparve scritto sui manifesti funebri.

Ma il padre del giovane non sarebbe mai riuscito a superare questo stato di profondo malessere, fino a giungere nelle scorse ore a togliersi la vita. Il 55enne, che non ha lasciato biglietti, avrebbe tuttaia espresso la sua volontà di mettere fine alla propria vita alcuni giorni fa a degli amici. La salma è stata già restituita alla famiglia per i funerali.