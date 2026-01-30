Il dentista le estrae 11 denti sani in una volta sola: lo aveva trovato su Facebook ma era abusivo

A Torino una 65enne ha subito l’estrazione immotivata di 11 denti sani da un dentista abusivo. L’uomo è stato condannato, ma lei dovrà convivere per sempre con le conseguenze dell’intervento.

Nel corso di un singolo intervento le sono stati estratti 11 denti sani. L'intervento così invasivo era immotivato e ha provocato gravi conseguenze sia fisiche che psichiche alla 65enne che lo ha vissuto.

I fatti si svolgono a Torino nel novembre del 2022. La donna, infermiera originaria di Genova, era in cerca di un dentista che potesse risolvere i suoi problemi a un costo accessibile, così, durante una ricognizione su Facebook aveva trovato lo studio torinese al quale si è poi affidata. Peccato che secondo la Procura di Torino la persona che aveva condotto l'intervento stava esercitando abusivamente la professione dopo essere stata cancellata dall'ordine degli odontoiatri.

La vicenda è finita sul tavolo dei giudici subito dopo l'intervento, quando la donna si era accorta che qualcosa non andava. Lo scorso 28 gennaio arriva la condanna per lesioni, truffa ed esercizio abusivo della professione. La donna, invece, dovrà convivere per sempre con le conseguenze dell'intervento inutile.

Prima l'intervento inutile, poi i dolori

L'infermiera genovese aveva trovato lo studio su Facebook e lo aveva scelto per il prezzo competitivo: 8.500 euro per un intervento per il quale a Genova gliene avevano chiesti 30 mila. La 65enne quindi si è affidata a quelli che credeva essere due professionisti dello studio e aveva versato un acconto di 3 mila euro, come riporta Torino Today.

I due le propongono una "bonifica dentaria totale" durante la quale le estraggono diversi denti dell'arcata inferiore e ben undici di quella superiore, tutti sani. La donna però non sapeva che uno degli uomini a cui si era affidata era stato cancellato dall'ordine degli odontoiatri e non avrebbe neanche dovuto esercitare.

Gli esiti di quell'intervento si sono fatti sentire immediatamente: dolori invalidanti e persistenti, accompagnati da un forte disagio psicologico. Alla fine, la donna capisce di essere stata raggirata e si rivolge alla giustizia.

Il dentista abusivo continua a esercitare anche durante il processo

Il processo aperto davanti al Tribunale di Torino vede imputati i due dentisti dello studio, entrambi poi condannati. Al primo sono stati contestati lesioni, truffa ed esercizio abusivo della professione, per una pena di un anno e cinque mesi. Il secondo invece è stato chiamato a rispondere solo delle lesioni, con la condanna a tre mesi.

Successivamente, è emerso che l'imputato che era stato cancellato dall'albo degli odontoiatri, e che quindi non avrebbe dovuto operare la 65enne né continuare a esercitare, stava proseguendo tranquillamente la sua attività.