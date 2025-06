video suggerito

Il "delivery" della droga in auto nascondeva la cocaina nei sedili: sequestrati stupefacenti per 2,5 milioni La Guardia di Finanza di Perugia ha sequestrato 25 chili di cocaina per un valore sul mercato di circa 2,5 milioni di euro. Un uomo è stato arrestato. Le autorità avrebbero trovato panetti di stupefacente anche nel doppio fondo dei sedili dell'auto.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Guardia di Finanza di Perugia ha sequestrato circa 25 chili di cocaina per un valore di 2,5 milioni di euro. La scoperta ha poi portato all'arresto di una persona sospettata di essere coinvolta in un vasto traffico di droga tra Spello, Foligno e il resto della provincia.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria hanno fermato e ispezionato l'uomo, poi arrestato, mentre si trovava a bordo della sua auto per le strade di Spello. Il soggetto era stato individuato grazie a mirati servizi di appostamento e pedinamento eseguiti per settimane: a bordo della sua auto l'uomo sarebbe stato visto portare a termine affari nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.

I finanzieri perugini hanno poi effettuato un controllo dell'auto, bloccata nei pressi di un'area di servizio a Foligno. Durante l'operazione, la Guardia di Finanza ha individuato due doppi fondi artigianali sotto i sedili posteriori della vettura, accessibili solo tramite un sistema di apertura meccanico appositamente occultato per sfuggire a eventuali controlli. Nel doppio fondo, sono stati trovati 10 panetti di cocaina per un peso complessivo di 12 chilogrammi oltre a 10mila euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di traffico e spaccio.

Le forse dell'ordine hanno perquisito anche le abitazioni dell'uomo poi finito in manette. Nelle due case, situate a Spello e Foligno, sono stati trovati altri 11 panetti di cocaina per un totale di circa 13 chili, una pistola rubata, 46mila euro in contanti e diversi cellulari. Sul mercato gli stupefacenti sequestrati avrebbero potuto fruttare oltre 2 milioni e mezzo di euro. L'uomo arrestato in seguito alle attività di controllo della Guardia di Finanza è stato trasferito nel carcere di Spoleto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.