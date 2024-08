video suggerito

Il Comune di Venezia cerca nuovi gondolieri: requisiti e come candidarsi al bando Venezia cerca nuovi gondolieri che continuino l'antica tradizione di traghettare i passeggeri attraverso gli stretti canali della città lagunare. Il Comune ha pubblicato un bando: tutte le informazioni per fare domanda.

A cura di Susanna Picone

Cercasi nuovi gondolieri a Venezia. Il Comune ha aperto un bando di selezione con l'idea di portare avanti l'antica tradizione del barcaiolo – la figura del gondoliere fa parte della storia di Venezia dal 1094 – che guida le gondole tra i canali della città lagunare.

Il bando è aperto fino al 27 agosto 2024 e il processo di candidatura prevede, per prima cosa, l'iscrizione al corso "Arte del Gondoliere", che ha lo scopo di “selezionare nuovi aspiranti sostituti gondolieri a cui rilasciare il certificato professionale”.

I requisiti necessari per diventare gondoliere

I requisiti per poter diventare un gondoliere non sono troppo complessi: per candidarsi bisogna essere maggiorenni, non aver mai avuto problemi con la giustizia ed essere in regola con l'obbligo scolastico. Il candidato deve saper nuotare e deve possedere un certificato medico che dimostri “una costituzione sana e robusta”.

Il corso di formazione e le lezioni teoriche e pratiche

Gli aspiranti gondolieri con questi requisiti devono quindi iscriversi al corso di formazione: "Arte del Gondoliere". Per accedere al corso gli iscritti dovranno anche ottenere l'idoneità attraverso una preselezione, che consiste nel superare un esame preliminare di voga, effettuata a prua di una gondola da traghetto “da parada”. Sarà ritenuto idoneo chi otterrà un punteggio pari o superiore a 28 punti, come somma delle votazioni espresse da ciascuno dei quattro commissari del Comitato di Gestione.

I corsisti selezionati dovranno quindi svolgere 30 ore di lezioni teoriche, durante le quali apprenderanno la normativa sulla navigazione. Verranno inoltre insegnate la lingua inglese e francese e la storia, l'arte e la cultura di Venezia. Successivamente si imbarcheranno in 10 ore di allenamento pratico, prevedendo la voga su una gondola con un solo remo, sotto la guida di un maestro. Ci sarà quindi una prova finale di voga che, se superata, consentirà il rilascio del certificato professionale