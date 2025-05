video suggerito

Il cardinale Zuppi: “Al conclave groppo in gola, se fossi stato Papa sarei scappato come nel film di Moretti’” Il cardinale Zuppi ha raccontato le sue emozioni durante il conclave che alla viglia lo dava tra i Papabili e che alla fine invece ha scelto Prevost. “Se fossi stato io al posto del nuovo Papa, avrei fatto come nel film di Nanni Moretti, avrei richiuso il balcone e detto ‘non ce la faccio’” ha detto scherzando l’arcivescovo metropolita di Bologna. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Se fossi stato io al posto del nuovo Papa, avrei fatto come nel film di Nanni Moretti, avrei richiuso il balcone e detto ‘non ce la faccio’ ”, così il cardinale Zuppi ha raccontato le sue emozioni durante il conclave che alla viglia lo dava tra i Papabili dopo Bergoglio e che alla fine invece ha scelto Prevost.

“Avevo un groppo in gola. Mi sono chiesto cosa avrei fatto se fossi stato io al posto del nuovo Papa e ho pensato che avrei fatto come nel film di Nanni Moretti; mi sarei affacciato al balcone e, dopo avere visto tanta gente, l'avrei richiuso” ha detto ridendo il presidente della Cei oggi intervenendo al Salone del Libro di Torino.

“La Cappella Sistina ti mette un po’ di timore, poi c’è l’annuncio, e c’è la suspense. L’attesa e la gioia, tanta gioia. Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l'annuncio è stato davvero commovente, c'era attesa, tanto desiderio” ha raccontato ancora Zuppi, descrivendo il momento in cui tutti i cardinali si sono affacciati al balcone del Vaticano per ascoltare il primo messaggio del nuovo Papa Leone XIV.

Leggi anche Quanti voti ha preso papa Leone XIV al Conclave: la rivelazione del cardinale del Madagascar

Un momento molto emozionante per tutti e che a Zuppi ha fatto venire in mente la pellicola di Morettti, Habemus Papam, in cui il neoeletto pontefice ha un violento attacco di panico mentre si annuncia il suo nome alla folla dei fedeli riuniti in Piazza San Pietro, e fugge via nello sconcerto generale. "Lo avevo già raccontato ai preti dopo la fine del conclave", ha tenuto a chiarire il prelato dopo aver raccontato l’aneddoto.

All'inizio dell'incontro con Ligabue al Salone del Libro di Torino, il cardinale Zuppi ha anche fatto una battuta sul Fantapapa che ha imperversato nei giorni del conclave con lui tra i protagonisti insieme ad altri italiani. “Sapevo del fantapapa perché ne ho parlato con i miei nipoti, ho avuto uno scambio di stima con loro", ha infatti scherzato il cardinale Zuppi.

L’arcivescovo metropolita di Bologna sarà comunque di nuovo a San Pietro davanti alla folla domenica prossima 18 maggio quando concelebrerà la Messa d’inizio Pontificato di Papa Leone XIV.