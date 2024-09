video suggerito

Il 28enne Alexandru Olteanu scomparso a Bologna, l’appello della mamma: “Torna presto a casa da me” È scomparso a Bologna da una settimana Alexandru Olteanu, un ragazzo di 28 anni. La sua famiglia non ha più sue notizie da mercoledì 28 agosto. Il giovane, di origini romene, vive da tempo nel capoluogo emiliano e lavora come manutentore alla Philip Morris di Crespellano. Martedì 3 settembre doveva rientrare al lavoro ma nessuno lo ha visto né sentito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alexandru Olteanu, 28 anni, scomparso a Bologna.

È scomparso a Bologna da una settimana Alexandru Olteanu, un ragazzo di 28 anni. La sua famiglia non ha più sue notizie da mercoledì 28 agosto. Il giovane, di origini romene, vive da tempo nel capoluogo emiliano e lavora come manutentore alla Philip Morris di Crespellano.

Sui social circolano vari appelli con informazioni utili che potrebbero contribuire al suo ritrovamento. Il 28enne è alto un metro e 72, ha occhi azzurri e capelli castani. Al momento del suo allontanamento indossava una camicia bianca con un disegno floreale e pantaloncini blu.

Come già detto, il giovane, che si fa chiamare anche Alessandro, è scomparso da mercoledì 28 agosto e da quel giorno ha spento il telefonino. Nessuno ha più avuto sue notizie. Sarebbe dovuto rientrare al lavoro ieri, martedì 3 settembre, ma anche i suoi responsabili in azienda non lo hanno visto né sentito.

Uno degli appelli pubblicati in rete per ritrovare il 28enne Alexandru Olteanu.

Negli ultimi giorni, come riportano anche i quotidiani locali, sono stati segnalati due possibili avvistamenti. Il giovane sarebbe stato visto una prima volta a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Mentre la seconda segnalazione arriverebbe da Padova, dove il ragazzo risulta essere stato controllato in stazione dalla Polfer.

In quel momento però non era stata ancora formalizzata la denuncia di scomparsa, presentata poche ore dopo dalla madre ai carabinieri della stazione Bologna Corticella.

La donna è disperata e ieri si è recata a Padova a cercarlo. La mamma del 28enne ha anche deciso di rivolgersi alla trasmissione Chi l'Ha Visto e ha lanciato al figlio un appello a farsi almeno sentire per tranquillizzarla.

"È un ragazzo pulito, non fa uso di droghe, non beve e non frequenta cattive compagnie. Abbiamo vissuto un grave lutto e siamo fortemente legati, ci sentivamo almeno tre volte al giorno sia mediante messaggi che chiamate. Inoltre, ogni fine settimana rientrava a casa”, ha detto la signora, intervistata da Tag24.

“Temo che Alexandru sia in pericolo, che qualcuno possa avergli fatto del male. Sono distrutta, non è mai accaduta una cosa del genere prima d’ora. Qualora leggessi queste parole, torna presto a casa da me, ti voglio bene e te lo prometto, qualsiasi cosa sia accaduta, tutto si risolve”, ha aggiunto.

Chi dovesse avere notizie o avvistare Alessandro può chiamare il 112 oppure contattare il numero + 39 327 6116310.