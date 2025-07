I vicini di casa di Samantha, uccisa dal compagno a Pisa: “Abbiamo sentito due spari, siamo corsi fuori”

Immagine di repertorio

"Abbiamo sentito due spari, uno dietro l'altro. Tutti noi residenti della zona ci siamo affacciati subito dai balconi e dalle finestre". A qualche ora dal delitto parlano i vicini di casa della 45enne Samantha Del Gratta, la donna uccisa ieri 22 luglio dal compagno Alessandro Gazzoli a Pisa nella loro casa nel quartiere di Sant’Ermete. L'uomo era una guardia giurata: ha sparato alla moglie con la sua pistola del lavoro per poi girarla verso di sé e togliersi la vita. Prima di suicidarsi avrebbe chiamato il 112 e avrebbe confessato tutto.

I vicini di casa raccontano che la maggior parte di loro stavano pranzando e improvvisamente hanno sentito gli spari. Non capivano cosa fosse successo fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine. Tra i vicini c'è chi spiega che erano una coppia di conviventi come tanti. Che sembravano apparentemente tranquilli. C'è chi però svela che la famiglia stava attraversando un periodo difficile, ma non si sanno i particolari.

Infine la tragedia: resta ancora da capire nel dettaglio il movente di un simile gesto. La coppia ha due figli, di 21 e 17 anni, che pare non fossero in casa al momento della tragedia ma sono arrivati dopo essere stati allertati dalla polizia. A scoprire i due corpi sono state le forze dell'ordine arrivate sul posto una volta ricevuta la chiamata di Alessandro Gazzoli: in casa hanno trovato la porta aperta. Nessun segno di lite, assenza di ferite su entrambi e neanche nessun biglietto o denuncia per maltrattamenti.

I primi accertamenti della polizia scientifica avrebbero confermato quanto raccontato dai vicini. Samantha Del Gratta sarebbe infatti stata uccisa con due colpi di pistola alla testa, mentre lui si è tolto la vita con un proiettile. Sarà l'autopsia su entrambi i corpi a svelare eventualmente altro.