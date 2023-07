I Nodi Lunari si spostano tra Ariete e Bilancia fino al 2025: il significato e gli effetti sull’oroscopo Oggi, lunedì 17 luglio 2023, i Nodi Lunari cambiano segno ed entrano tra l’Ariete e la Bilancia, sempre camminando all’indietro. Aspettiamoci nuova forza all’individuo nella sua espressione. Ecco cosa significa questo aspetto e quali saranno gli effetti sull’oroscopo e sulla società.

I Nodi Lunari sono due punti, due posizioni che troviamo all'interno di un tema natale, ovvero della mappa che raffigura la posizione dei pianeti all'interno del cerchio dello zodiaco. Questi due punti, il Nodo Nord e il Nodo Sud, sono perfettamente opposti l'uno all'altro e derivano dall'intersezione tra l'orbita della Luna (intorno alla Terra) e l'eclittica, ovvero l'orbita apparente del Sole intorno alla Terra.

Questi due punti di intersezione ogni 18 mesi si spostano di segno zodiacale andando ad intercettare l'eclittica stessa nei due segni zodiacali opposti e viaggiando all'indietro. Per questo, se veniamo dai 18 mesi in cui l'asse dei nodi si trovava tra Toro e Scorpione, dal 17 luglio 2023 fino al gennaio 2025 si troverà tra Ariete e Bilancia. Quando il Sole e la Luna si uniscono o si oppongono in un punto vicino ai nodi lunari si hanno le eclissi: un momento di maggiore e profonda comprensione di sé e del proprio percorso.

Il significato dei Nodi Lunari

I Nodi Lunari, tanto cari all'astrologia karmica e vedica, indicano, in base ai segni zodiacali e alle case in cui si trovano, il percorso evolutivo che siamo chiamati a fare lungo la nostra vita.

Dal Nodo Sud, che indica il karma ovvero quello che ci portiamo dietro dalle nostre radici e vite precedenti, verso al Nodo Nord ovvero il dharma e cioè quello a cui tendiamo.

Il Nodo Nord quindi è molto importante, perché è come se ci indicasse la strada, il nostro punto di realizzazione e l'asse stesso, importantissimo anche per le case che va ad intercettare nel nostro tema natale, ci aiuta a comprendere che cosa abbandonare, su che cosa muoverci per progredire, verso dove spingerci come singoli individui che sono su questa Terra per crescere.

Gli effetti dei Nodi Lunari tra Ariete e Bilancia sull'oroscopo

Per comprendere quale effetto possano avere questi nodi nei segni di Ariete e Bilancia, dobbiamo avere davanti il nostro tema natale.

Se nel segno dell'Ariete o della Bilancia si trovano dei punti importanti del nostro tema natale (l'Ascendente, il Sole, la Luna, Venere o Marte) allora saranno questi i pianeti sollecitati. Saremo chiamati a lasciare andare qualche cosa che a che fare con questi pianeti se si congiungeranno al Nodo Sud (se cadono in Bilancia) oppure a porceli come obiettivi se sono congiunti al Nodo Nord (cioè se sono in Ariete).

Ricordatevi sempre che anche i gradi sono importanti: i nodi si muovono dal grado 29 al grado 0 (cioè all'indietro). Anche se in Ariete e Bilancia non aveste alcun punto importante del vostro tema natale, considerate comunque le case nelle quali questi due punti vanno a cadere. Allontanatevi dai valori della casa nella quale cade il Nodo Sud e dirigete le vostre energie verso i valori della casa nella quale cade il Nodo Nord.

Infine, se avete 18, 36, 54 o 72 anni, sappiate che nei prossimi 18 mesi vivrete il ritorno dei Nodi Lunari. Ovvero, i Nodi Lunari in transito andranno a congiungersi con quelli che vedete segnati nel vostro tema natale e che quindi erano lì nel momento della vostra nascita. Il ritorno è sempre un momento di grandi bilanci e ottimo per fare un passo in più sempre nell'ottica di allontanarci da ciò che ci è più confortevole ma anche se spesso dannoso, il Nord Sud, per dirigerci verso il Nodo Nord.

Nodi Lunari tra Ariete e Bilancia, gli effetti a livello mondiale

La posizione dei Nodi Lunari è molto importante anche per i suoi significati a livello mondiale, legandosi quindi all'astrologia mondana. Allo stesso modo che per un singolo individuo, anche qui ci indica verso cosa andare e quali saranno gli aspetti dai quali ci sentiremo di allontanarci.

Il Nodo Nord in Ariete a livello sociale indicherà il bisogno di ritrovare e imporre la nostra individualità: far valere i nostri diritti, imporre l'accettazione delle nostre singole e differenti personalità. Sarà una modalità guerriera, audace, sicura di sé e passionale che guiderà la nostra realizzazione come individui che fanno parte della società. Tutte le attività a sostegno della realizzazione personale, anche la libera imprenditoria per esempio, saranno assolutamente avvantaggiate. Non dimentichiamoci che questo periodo segna anche l'importante ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario che amplifica la valorizzazione dell'individuo.

Il Nodo Sud nel segno della Bilancia indica il bisogno di allontanarci o di rivedere tutto quello che ha a che fare con una struttura tradizionale della coppia, non soltanto intesa come coppia uomo donna. Il nostro appoggiarci agli altri, anche a livello più istituzionale come nella famiglia tradizionale, avrà sempre più bisogno di essere rielaborato. Sentiremo anche forte l'allontanamento, non sempre facile, da tutte le strutture sociali di accudimento e tutela. Sarà forte lo stimolo a buttarsi con passione in tutto quello che dà espressione al nostro io, indipendentemente dalle sicurezze dalle quali ci allontaneremo. Sempre a livello di astrologia mondana non dobbiamo dimenticare nemmeno che questo è ancora il periodo di Urano nel segno del Toro, che va a rompere con la nostra comfort zone anche di servizi sociali ed economia tradizionale.