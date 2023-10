I funerali della bimba morta nello schianto delle Frecce Tricolori, parroco: “Le ho scritto una lettera” Folla e lacrime al funerale della bimba morta nello schianto delle Frecce Tricolori a Torino. Il parroco: “Le ho scritto una lettera, non sapevo come gestire questa celebrazione”.

Si sono tenuti oggi, mercoledì 11 ottobre, intorno alle 15, i funerali della bimba di 5 anni morta a seguito del drammatico incidente fra Caselle e San Francesco al Campo. La piccola si trovava nell'auto insieme ai genitori e al fratello maggiore quando una Freccia Tricolore si è schiantata sulla loro vettura senza lasciarle scampo.

Il papà e la mamma hanno cercato di salvarla fino alla fine, tentando il tutto per tutto per estrarla dall'abitacolo del veicolo. I genitori e il fratellino hanno riportato alcune ustioni, mentre per la bimba non vi è stato purtroppo nulla da fare. Il funerale si è svolto nella chiesa di San Francesco al Campo e per l'11 ottobre è stato decretato il lutto cittadino. Tantissimi i cittadini che hanno voluto porgere l'ultimo saluto alla bimba alla presenza anche di molti amministratori locali che volevano mostrare la loro vicinanza alla famiglia. Presenti tra gli altri anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.

In chiesa anche tanti compagni di scuola della piccola vittima e del fratello di 12 anni. La mamma e il figlio maggiore, ancora convalescenti dopo l'incidente, sono arrivati in ambulanza e sono entrati in chiesa insieme al papà Paolo e al resto della famiglia. Nel frattempo, il papà della bimba ha espresso il desiderio di incontrare il pilota della Freccia che ha provocato l'incidente, il maggiore Oscar Del Dò, distrutto dal dolore per quanto successo. "Cosa ci diremo non lo so – ha raccontato il papà in un'intervista a Stampa e Repubblica -. Le parole verranno da sole. Mia figlia era una bimba gioiosa e felice, io sono ancora incredulo. Sono certo che la nostra famiglia non sarà mai più la stessa".

Il parroco durante l'omelia: "Le ho scritto una lettera"

"Non sapevo come gestire questa celebrazione, allora ho scelto di scrivere una lettera". Così il parroco don Alessio Toniolo nel corso del funerale della bimba di 5 anni che ha perso la vita lo scorso 16 settembre nell'incidente che ha coinvolto la Freccia Tricolore in decollo dall'aeroporto di Caselle.

"Sapevo che ci sarebbe stata tanta gente che è qui per conoscerti un po' più da vicino. Come ogni bambino tu vedi le cose da una angolatura diversa. Oggi le vedi dai cieli, in paradiso, la nostra patria. Se queste persone stanno male, è giusto stare loro vicini, non lasciarli soli.". Il parroco, rivolto alla famiglia della bimba e a tutta la comunità, ha sottolineato che "l'eredità della bimba è vivere "con gioia e la fede in un Dio che non abbandona". "Il rimpianto – ha ribadito il parroco- sarebbe non vivere con intensità e pienezza come ha fatto questa bimba nei suoi pochi anni".

Mamma e papà accompagnano la piccola all'uscita

la bara della bimba è stata accompagnata fuori dalla chiesa dalla sua mamma e il suo papà. La bara, coperta da un mazzo di rose rosa, è entrata sul carro funebre nell'abbraccio del papà e della mamma. La donna, insieme al figlio maggiore, è arrivata al funerale con ancora le medicazioni dovute alle ferite. Con loro vi erano anche i nonni materni e paterni insieme ai familiari più stretti che per mano li hanno accompagnati in chiesa dopo la benedizione del parroco don Alessio Toniolo.