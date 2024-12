video suggerito

I cadaveri di marito e moglie trovati in una villetta a Moncalieri: ipotesi omicidio-suicidio Secondo una prima ricostruzione degli investigatori dei carabinieri non ci sarebbe una ragione particolare che ha portato all'omicidio-suicidio, anche se al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

A cura di Davide Falcioni

Giallo a Moncalieri, in provincia di Torino, dove questa sera sono stati trovatidue corpi in una villetta in piena campagna, in strada Chisola 6, quasi al confine con Vinovo. Si tratta di moglie e marito, Antonella Tarabra, 61 anni, e Emanuele Tuninetti, di 69. A lanciare l'allarme è stato un parente della coppia che si era preoccupato quando non aveva ricevuto risposte alle sue chiamate e si è presentato così in casa, scoprendo i cadaveri.

Le indagini su quanto accaduto sono ancora solo alle prime battute ma secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: sul corpo di lei sono state trovate diverse ferite, mentre lui si sarebbe impiccato. Ma tutte le piste sono ancora aperte: sul caso indagano i carabinieri di Moncalieri. In serata sono accorsi alla Villa amici e familiari della coppia, che al momento non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

La coppia di agricoltori non aveva figli e viveva in una villetta in piena campagna, tra Moncalieri e Vinovo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori dei carabinieri non ci sarebbe una ragione particolare che ha portato all'omicidio-suicidio, anche se al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

Venerdì scorso, 13 dicembre, un fatto analogo è stato scoperto a Castellamonte: qui il 71enne Bruno Bargetto ha ucciso la moglie Mariangela Milani, di un anno più giovane, a colpi di pistola dopodiché si è tolto la vita nella casa in cui abitavano, in strada Canton Talentino.