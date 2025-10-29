“Ho visto un missile sui cieli della Sardegna”, passante fa video e segnala alla polizia

“Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito. Non era un drone” è quanto sostiene di avere osservato in strada oggi, mercoledì 29 ottobre, un automobilista a Sassari che ha filmato anche la scena con il cellulare segnalando l’accaduto alla polizia.

“Ho visto un missile sui cieli della Sardegna", è quanto sostiene di avere osservato in strada oggi, mercoledì 29 ottobre, un residente di Porto Torres che ha filmato anche la scena con il cellulare segnalando l'accaduto alla polizia. La segnalazione pubblica ha scatenato ovviamente i commenti degli utenti sui social e son molti i dubbi tra chi parla di una possibile esercitazione, chi di un video costruito ad arte e chi di una semplice svista.

L'avvistamento sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, intorno alle 6.40, sulla strada che da Porto Torres porta ad Alghero dove l'uomo lavora, in località Truncu in provincia di Sassari. "Ho visto qualcosa che sembrava un missile" ha raccontato l'uomo al quotidiano La Nuova Sardegna.

Stando al suo racconto, avrebbe visto alcune persone che guardavano in una direzione ben precisa e così ha fatto anche lui. "Ho visto qualcosa che saliva verso il cielo, dal basso verso l’alto, sembrava un missile. Si vedeva benissimo la propulsione dei motori, come nelle scene dei film" ha sostenuto l'uomo anche se al momento non vi sono altre segnalazioni nello stesso avvistamento.

"Ciò che ho visto aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito. Non era un drone. La scena è durata tra gli otto e i dieci minuti. I video non possono rendere bene l’idea, ma aveva una grandezza notevole e si vedeva chiaramente" ha aggiunto l'uomo spiegando di aver fatto una segnalazione alla questura di Sassari che lo ha convocato per acquisire i video da lui registrati.

I dubbi sull'avvistamento ovviamente sono tanti. Dal breve filmato diffuso, che sarebbe stato registrato in auto, si vede effettivamente una scia nei cieli ripresa a grande distanza con uno zoom del cellulare ma nulla che in realtà sia in movimento.