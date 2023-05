“Ho il telefono scarico, torno subito”. Nicolae precipita nel fiume e muore il giorno del suo compleanno Il corpo di Nicolae Botnari è stato trovato nelle acque del Bacchiglione, fiume in cui era precipitato con la sua automobile.

A cura di Davide Falcioni

Avrebbe dovuto festeggiare il suo trentottesimo compleanno Nicolae Botnari quando sabato scorso, 6 maggio, si è allontanato dall'area in cui aveva organizzato un picnic con la moglie e gli amici ed ha inviato loro un messaggio: "Ho il telefono quasi scarico, torno un attimo a casa". Da quel momento però nessuno l'ha più visto. Di certo Nicolae non è mai arrivato nella sua abitazione, nel quartiere Guizza di Padova. Al contrario: l'indomani mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo nelle acque del Bacchiglione, fiume in cui era precipitato con la sua automobile.

Inizialmente moglie e amici non si erano allarmati che Nicolae non rispondesse al telefono, visto che lui stesso aveva dichiarato che era scarico. Dopo alcune ore però l'ansia ha preso il posto della gioia per l'imminente festa e si è fatto largo il timore che al 38enne potesse essere accaduto qualcosa di brutto. Sono quindi scattate le ricerche in tutta la zona ed è stato dato l'allarme a polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Un agente domenica mattina ha intravisto il tettuccio di una vettura affiorare dalle acque del Bacchiglione. Era l'auto di Nicolae: per lui non c'era ormai più niente da fare.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta ma la dinamica apparirebbe piuttosto chiara. Nicolae Botnari ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada e, dopo aver abbattuto una parte della fitta vegetazione che costeggia il corso d'acqua, è finito nel fiume morendo probabilmente annegato. Resta solo da accertare se il 38enne sia stato colto da malore o sia piuttosto rimasto vittima di un sinistro.