Ha un malore in autogrill mentre mangia delle noccioline: camionista 49enne muore soffocato Un camionista di 49 anni, Labinjan Sasa, è stato colto da un malore ed è morto soffocato mentre mangiava delle noccioline durante una sosta in autogrill. Il fatto è avvenuto venerdì 7 giugno, intorno a mezzogiorno, lungo l’A28, nel territorio di Gruaro, nei pressi dello svincolo per Portogruaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Labinjan Sasa, 49 anni.

Una sosta in un autogrill in provincia di Venezia si è purtroppo trasformata in tragedia. Qui un camionista di 49 anni è stato colto da un malore ed è morto soffocato mentre mangiava delle noccioline durante la pausa.

Il tragico episodio è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 7 giugno, intorno a mezzogiorno, lungo l'autostrada A28, nel territorio di Gruaro, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Portogruaro.

La vittima, come già detto, era un camionista di Pola di 49 anni, si chiamava Labinjan Sasa ed era padre di tre figli. L'uomo si era fermato all'ora di pranzo per una sosta, dopo aver trascorso molto tempo alla guida del mezzo, nella stazione di servizio "Gruaro Sud". All'improvviso, secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, è stato colto da un malore, subito dopo aver mangiato delle noccioline.

Labinjan Sasa, 49 anni

Il 49enne, che lavorava come dipendente di una ditta di Trieste, è rimasto soffocato e ha perso i sensi. Alcuni colleghi che si trovavano nelle vicinanze e il personale dell'autogrill situato nell'area di sosta hanno immediatamente allertato i soccorsi. Così sul posto è arrivato con rapidità il personale sanitario del 118, insieme agli agenti della Polizia autostradale di Pordenone, competente per la tratta.

Purtroppo a nulla sono valsi i tentati del personale medico. I soccorritori hanno provato per lungo tempo a rianimare l'uomo, anche con l'uso del defibrillatore, ma il camionista 49enne non si è purtroppo più ripreso.

Immediatamente dopo la conferma del decesso, l'informazione è stata trasferita al magistrato di turno che ha disposto la rimozione della salma nell'obitorio di Portogruaro. Questa sarà restituita prossimamente ai familiari della vittima.